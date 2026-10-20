Pimpinela admite que la amenaza que hizo en La Granja VIP sí era para Manelyk | VIDEO

Pimpinela admite que la amenaza que hizo en La Granja VIP sí era para Manelyk

Este lunes 19 de octubre, Pimpinela Escarlata habló sobre una escandalosa declaración que realizó días antes de su expulsión, donde habló sobre rajarle la cara a alguno de sus compañeros de La Granja VIP 2026.

En un inicio, señalaron que esta fuerte amenaza iba dirigida a Manelyk, pues el luchador mexicano había tenido problemas con ella en el pasado y una rivalidad en aumento, aunque esto no había quedado del todo claro.

Esto me parece sumamente terrible, Pimpinela merece un llamado de atención YA ‼️



No se le puede permitir seguir haciendo este tipo de comentarios, no es la primera vez que los hace. Ya amenazar con marcarle la cara a alguien con un cuchillo es de alerta. #LaGranjaVIP… — La Comadrita (@lacomadritaof_) October 15, 2026

“Yo quiero pegar y sé que me van a eliminar, pero que valga la pena, un pin... cuchillo y le marco la cara para toda su vida”, dijo Pimpinela Escarlata mientras platicaba con sus aliados sobre nominar a Mono Osuna.

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Por lo dicho, su castigo fue quedar nominado y el voto del público fue el que determinó que se convirtiera en el eliminado de la semana, en gran parte por la manera en la que habló y que aunque fuera una broma, su declaración para muchos implicaba que su presencia era un riesgo para el resto de los participantes.

¿Pimpinela Escarlata amenazó a Manelyk?

Tras ser eliminado por el voto del público, el luchador profesional se integró a los panelistas de La Granja VIP y por este motivo habló sobre su polémica declaración que fue percibida como una amenaza por parte del público.

“Pues sí, me arrepiento porque sí, dije dos palabras que son feas, son delicadas para una mujer. Me arrepiento…”, admitió el luchador profesional en medio de la transmisión del reality show.

Tras esta declaración, aseguran que Pimpinela habría confirmado que el mensaje iba dirigido hacia Manelyk, algo que supusieron las fans de la ex integrante de Acapulco Shore, pero que no había logrado ser confirmado.

Te dejamos algunas de las reacciones por el impactantante momento:

“En su cara les dijo que sí era para Manelyk”.

“¿Cómo quedaron los que decían que no lo dijo para Mane lo del cuchillo?“

“Yo creo que este señor finge ser bueno e inocente pero con las palabras que dijo en un momento de rabia, sacó al verdadero que trae dentro”.

“Y en corto el Adal queriendo cambiarlo”.

“No se arrepiente”.

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