¿Quién gana ser capataz hoy 19 de octubre en La Granja VIP?

Conoce al capataz de la semana de la Granja VIP

Los integrantes de La Granja VIP compiten por el puesto de Capataz, que es el más codiciado del programa porque el ganador tiene acceso al cuarto VIP y además es inmune, es decir, no puede ser nominado para salir eliminado del programa.

Los cuatro finalistas de la prueba del capataz son Niurka, Kevyn “Bicolor”, Julio Camejo y Natalia Alcocer.

¿Quién es el ganador del capataz de hoy en La Granja VIP?

Después de que se llevó a cabo la prueba, el ganador del capataz es Julio Camejo, quien logró superar el juego e imponerse a sus compañeros.

Además, Julio Camejo es del equipo de Niurka, Kevyn y Natalia, por lo que ese equipo está a salvo y al equipo de Manelyk y Azalia no les gustó ese ganador.

Julio Camejo gana el juego por la Capatacia y nuevamente es ¡Capataz dentro de esta aventura! 🤠🙌🏼🔥👨🏻‍🌾#LaGranjaCapataz EN VIVO AHORA por #AztecaUNO. 🌾 #LaGranjaVIP pic.twitter.com/YdJHlmZugr — La Granja VIP (@lagranjavipmx) October 20, 2026

Desata el pleito en La Granja VIP

Los pleitos de La Granja VIP siguen a flor de piel, una de las discusiones fue la de Bicolor con La Bebeshita porque el comediante nominó a la influencer para que se fuera de peona y supuestamente son pareja.

Pero después de que él se dio cuenta de que la hizo sentir mal fue a hablar con ella para pedirle disculpas y parece que ya se reconciliaron.

En plena gala se pelearon Azalia y Rafa Mercadante, ya que Azalia quedó sentida porque no logró pasar a la ronda final para ser capataz, sino que se quedaron todos los del equipo contrario.

Adal Ramones mostró videos de cómo fue la prueba y Azalia se encendió y se lanzó contra Rafa Mercadante y lo insultó muy fuerte. Sin embargo, Rafa decidió no caer en la provocación y reaccionó muy tranquilo.

Kunno lo acusó de ser provocador como Mónica Escobedo, pero los críticos de La Granja VIP aplaudieron la reacción de Rafa ante los insultos de Azalia “La Negra”.

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