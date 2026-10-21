Aranza Méndez es una figura de Internet que ha crecido en los últimos años en redes sociales, donde acumula millones de seguidores. Ahora usuarios, especialmente los seguidores de Carlos Belcast, se preguntan si tiene alguna relación con el creador de contenido.

Descubre en La Razón si ambas figuras del mundo fitness tienen un vínculo familiar.

¿Aranza Sinte, la popular influencer fitness?, ¿es hermana de Belcast?

Hasta el momento, no existe información en redes sociales que confirme que Aranza Méndez, conocida en redes sociales como Aranza Sinte, sea hermana de Carlos Belcast.

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Aunque ambos son figuras muy populares dentro del mundo del acondicionamiento físico y la creación de contenido, no se sabe si existe una relación familiar entre ellos, tal como dicen algunos usuarios en X, Twitter, y TikTok.

¿Quién es Aranza Méndez?

Aranza Méndez nació el 8 de noviembre de 1998 en México; es una instructora de acondicionamiento físico y estrella de Instagram.

La influencer suele compartir rutinas de ejercicio, su día a día, contenido relacionado con el bienestar y colaboraciones comerciales con sus más de 1.9 millones de seguidores en Instagram.

Aranza Méndez comenzó en el mundo de la creación de contenido en 2017, cuando empezó a publicar fotografías y videos sobre el entrenamiento físico que realizaba para mejorar su cuerpo. Posteriormente ganó notoriedad al competir profesionalmente en certámenes fitness organizados por la WNBF en México.

Además, Aranza Méndez ha trabajado como embajadora de marcas relacionadas con la nutrición deportiva y la moda fitness, entre ellas LimitX Nutrition, Monkey Power y Amore Jeans.

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