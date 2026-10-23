Beba Montes arremente contra su hermana Gala Montes: ‘Las puertas están cerradas’ | VIDEO

Beba Montes estuvo presente en los Eliot Awards y le preguntaron sobre su hermana Gala Montes, que recientemente estrenó el lanzamiento de ‘La Mala’, el sencillo de su nuevo disco ‘La hija de nadie’ y con quien vive un distanciamiento en la actualidad.

Beba Montes arremente contra su hermana Gala

La artista habló sobre el distanciamiento que tiene con ella y aseguró que no hay una intención de que conviva con su hija. “Las puertas están así cerradas y así se van a quedar”, señaló la credora de contenido.

Crista Montes afirma que Gala y la Beba le inventan cosas: 'Llenas de odio' ı Foto: larazondemexico

“Las personas que te aman no te lastiman, no tratan de destruir tu familia”, subrayó la influencer, dejando ver que hubo una ruptura importante entre ella y Gala Montes antes de que la ex integrante de La Casa de los Famosos México 2026 atravesara un supuesto brote psicótico.

También destacó que ella escuchó que su hermana aseguró que no necesitaba ayuda, por lo que prefirió dejarla vivir su proceso por su lado.

“Yo nada más escuché el “no necesito ayuda” por todas partes y uno no puede ayudar a alguien que no pide ayuda. Entonces, si a mí no me piden ayuda, yo no tengo por qué ayudar a nadie", puntualizó.

Algo sobre lo que no quiso comentar Beba fue el cambio de estilo de su hermana, al destacar que cada quien tiene el derecho de hacerse lo que quiera, sin entrar en polémica.

🚨BEBA MONTES Cómo esta su relación actualmente con GALA MONTES? Qué opina de mensaje en foto mamá a GALA? 🚨



Aunque breve la entrevista BEBA sigue firme e su postura y no se visualiza una reconciliación

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“La verdad, no sé. Desconozco cuáles sean las situaciones, no puedo opinar. Los looks de cada quien, pues cada quien. A mí me da relativamente lo mismo lo que cada quien haga. Yo me pinté el cabello de rojo, me se me ve bien”, comentó Beba Montes.

La hermana de la cantante también destacó que ella no fue quien compartió información sobre su hermana de la que no se hablara antes, en referencia a su consumo de sustancias.

“No. recortemos ahí, yo no fui la primera que lo dijo. Simple y sencillamente, se hizo hincapié o se hizo el comentario de lo que veíamos en redes”, señaló la influencer.

Agregó: “Yo no la mencioné, yo no sé qué es el tema. Yo no fui alguien que salió a decir algo que no se hubiera visto ya antes o que no hubieran ya mencionado ustedes. Es todo”, sentenció.

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