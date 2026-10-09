Mariana Ochoa asegura que Gala Montes ‘traía alguna sustancia’ en La Casa de los Famosos México

La cantante Mariana Ochoa desató una nueva polémica al hablar sobre Gala Montes y la breve participación de la misma en La Casa de los Famosos México 2026, pues aseguró que la joven “traía alguna sustancia” en el reality show.

¿Qué dijo Mariana Ochoa sobre Gala Montes?

Fue durante una reciente entrevista que Mariana Ochoa fue cuestionada directamente sobre Gala Montes, pues le preguntaron qué opinaba de lo que había sucedido con ella.

Entre risas, la ganadora de la cuarta temporada del programa dijo que coincide con Yordi Rosado y confesó que llegó a considerar que Gala Montes entró al reality show debido a la salida de Aldo Rendón, quien abandonó el concurso por problemas de salud.

“Me imaginé que por la salida, eso sí, la salida Aldo nos dejó en shock a todos, pero sí fue una cosa rarísima la entrada de Gala”, expuso la exintegrante de OV7.

Sin embargo, durante la conversación también recordó que la propa Gala admitió que había salido de fiesta el día anterior a su ingreso al reality show, por lo que esto pudo haber provocado que estuviera en contacto con diversas sustancias.

“Pues ella mismo dijo que venía de una fiesta y que no había dormido. O sea, yo la vi fuera de sí. O sea, yo creo que sí traía alguna sustancia, la verdad, siendo honestos, pero pero pues no sé. Tal vez fue eso, aunado a que entró en personaje, que eso del personaje era algo acordado con la producción, tengo entendido”.

Enseguida, en redes sociales comentaron que es muy probable que próximamente haya una respuesta por parte de Gala Montes hacia las declaraciones de Mariana Ochoa. Algunos comentarios fueron:

“Me urge el video de Gala respondiéndole”

“¡Con Gala no! ¡Te va acabar!”

“¿Cómo es que sabe que el personaje estaba acordado con la producción? Mucha información privilegiada tenía la señora”

“Me urge la respuesta de Gala”

“¡Ora sí se le va armar a la Mariana!”

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