¿No vendió boletos? Yahir cancela sus conciertos en México

Yahir canceló tres conciertos previstos para noviembre y diciembre de 2026 en México, pese al éxito que habría tenido el músico dentro de La Casa de los Famosos México 2026, ya que sus fans incluso señalaban que el famoso tuvo que haber llegado a la final.

“Esta decisión obedece principalmente a cuestiones de logística ajenas a Arta Producciones, Alma Show y los recintos involucrados”, detallaron a través del comunicado las empresas encargadas de llevar a cabo el evento.

Los eventos afectados fueron las siguientes presentaciones:

20 de noviembre- Auditorio Arema, Puebla

21 de noviembre- Auditorio Arema, Pachuca

12 de diciembre- Teatro Morelos, Toluca

En el mismo comunicado, lamentan la cancelación de los conciertos de Yahir y detallan que el proceso de reembolso de los boletos sería directamente con la boletera AREMA, con una vigencia de un mes.

Para realizar el reembolso, los compradores deberán realizar un proceso con la boletera; además, se desconoce cuánto tiempo tardará la devolución ni si existen condiciones particulares según el método de pago.

En redes sociales, reaccionaron a la noticia señalando que Yahir “ya no canta”, en el sentido que durante La Casa de los Famosos México mostró fallas en su voz cuando trataba de hacerlo.

Otros mencionaron que pese al apoyo de fans, es posible que el famoso no haya conseguido vender boletos para los recintos, lo qe hizo que las presentaciones no fueran rentables.

A pesar de las críticas, fans de Yahir mostraron apoyo hacia el famoso y expresaron que esperan poder tener nuevas fechas para verlo en vivo en el futuro. Algunos comentarios fueron los sigiuentes:

“Pues ya no canta, se noto en La Casa…“.

“Causa ajenas al artista=no hay ventas de boletos”.

“Ya no canta el chico se notó en la casa de los famosos”.

“Deberían aclarar que si se vendieron los boletos porque hay mucho ardido aquí comentando sin razón”.

“Estaremos atentas a las próximas presentaciones de nuestro ganador”.

“Pero vienen cosas mejores para él es la verdadera razón”.

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