Este fue el duro castigo que le impusieron a Manelyk por tirar la comida a la basura en La Granja VIP

La polémica envolvió a La Granja VIP 2026 después de que Manelyk González protagonizara una fuerte discusión con Kevyn Bicolor Contreras, quien tomó alimentos de la despensa destinada a los Granjeros.

La influencer, molesta por la situación, en ese momento le arrebató un plato de comida y tiró su contenido a la basura, una acción que la producción consideró una falta grave debido al desperdicio de alimentos dentro del reality show.

Ante este hecho, la producción del programa decidió intervenir y aplicar una sanción a Manelyk, la cual fue anunciada durante la asamblea encabezada por Adal Ramones, ayer.

TE RECOMENDAMOS: Desde julio de 2025 están separados Mia Goth solicita el divorcio de Shia LaBeouf tras casi 10 años de matrimonio

Este fue el castigo que le impusieron a Manelyk por tirar la comida a la basura en La Granja VIP

De acuerdo con lo informado durante la emisión del programa, la producción determinó que Manelyk González deberá alimentarse igual que los Peones hasta el próximo domingo 11 de octubre, fecha en la que se celebrará la siguiente gala de eliminación en La Granja VIP.

La creadora de contenido deberá seguir la dieta correspondiente al rango más bajo dentro de la competencia, es decir, sólo podrá comer huevo, arroz, frijoles y sardina.

Tras conocer el castigo, Mane expresó su desacuerdo y argumentó que las reglas también debían aplicarse a su compañero, pues consideró que el conflicto comenzó cuando él tomó alimentos que no le correspondían.

Excluyen a Manelyk de la sorpresa de chocolate

Además, Manelyk permaneció en su habitación, abrazando una almohada, mientras los Granjeros recibían una sorpresa de producción en la que los Peones los atenderían y les brindarían diversos chocolates.

“O sea, literal estoy castigada. Desde que mi mamá no me castigaba no me sentía así. De que ‘Mane, te portaste mal, estás castigada”, dijo la creadora de contenido entre pucheros y con tono de tristeza.

Sin embargo, tras unos segundos de silencio y reflexión interna, expresó que no escuchaba gritos de sorpresa de sus compañeros ante la dinámica y agregó: “¡Ay, ni me importa!”.

Puedes leer: