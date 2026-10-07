¿Quiénes son los nominados de La Granja VIP hoy 7 de octubre 2026?

Conoce a los nominados de La Granja VIP 7 de octubre

Los nominados de La Granja VIP se dieron a conocer este miércoles en medio de polémicas y nuevas enemistades y traiciones.

Actualmente ya hay dos personas nominadas en el inicio de la semana: Ivonne Montero, quien se fue al duelo de nominación contra Pascal y perdió y Pimpinela Escarlata, quien fue el legado de Kenny.

¿Quiénes son los nominados de La Granja VIP?

Ivonne Montero

Pimpinela Escarlata

Las polémicas de la nominación de hoy en La Granja VIP

Algunos de los temas que están causando controversia en la nominación son el enfrentamiento de Mónica Escobedo contra Rafa Mercadante y el pleito entre Manelyk y Kevyn “Bicolor” por tirar la comida.

En este último caso, lo que sucedió es que Kunno le dio permiso a Kevyn de comer de los alimentos de los granjeros en lugar de los peones. Sin embargo, “Bicolor” comió de la porción que le tocaba a Mane y la influencer se molestó, le quitó el plato y le tiró la comida a la basura.

“Si no como yo no comes tu o si quieres come de la basura como la basura que eres”, fueron las palabras de Manelyk.

Esto dividió opiniones entre los usuarios y la producción anunció que tomará medidas y habrá una sanción para ella por el hecho de haber tirado la comida a la basura.

Sigue la polémica en contra de Natalia Alcocer, quien desde la semana pasada ha sido tachada de hipócrita y doble cara.

Asimismo, la dinámica de nominación cambió, en las semanas anteriores cada uno de los participantes nominaba a una persona, pero en esta ocasión tienen 3 puntos para repartir, por lo que hoy podría haber en la placa hasta más de 5 personas nominadas.

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