¿Quiénes son los nominados de La Granja VIP hoy 30 de septiembre 2026?

Conoce a los nominados de La Granja VIP de hoy 30 de septiembre

Los famosos que participan en La Granja VIP 2026 se tienen que nominar cara a cara en La Asamblea, en la que se exponen para hablar sobre todas las diferencias que hay entre los granjeros.

Los habitantes de La Granja VIP estaban unidos por un lazo rojo en una dinámica, sin embargo, para nominar tuvieron que desprenderse de sus parejas, pero los dos con más votos serán una nueva pareja y tendrán que atarse.

¿Quiénes son los nominados de La Granja VIP 2026?

Los nominados son las parejas de:

Bebeshita y Julio Camejo

Kenny y Fernando Lozada

Azalia y Natalia Alcocer

Kunno y Manelyk

Una pareja más se les une este miércoles y ellos serían los nominados de la semana, por el momento.

Así nominaron los participantes de La Granja VIP

La primera en nominar fue La Bebeshita, quien se lanzó contra Pablo Montero porque no le gustó cómo se enfrentó con Azalia y porque no quiere que haya otra pareja amorosa aparte de La Bebeshita y Kevyn “Bicolor”.

Rafa Mercadante nominó a Azalia y confesó que no tiene nada personal en contra de ella, sino que su decisión se basa solo en estrategia.

Luego fue el turno de Pablo Montero, quien se lanzó contra Azalia y le dijo que no confía en ella, que la considera una persona muy injusta porque no acompañó a Niurka cuando se sentía mal ya que “La Negra” y la vedette fueron compañeras. Asimismo, Pablo le enlistó una serie de actividades con las que exBig Brother ha roto las reglas, el enfrentamiento fue uno de los más subidos de tono en durante la noche.

Pablo hace una larga lista a Azalia de todas las razones por las cuales la está nominando. ¡Es muy grosera, injusta y doble cara! 🤨🔥 #LaGranjaVIP 🌾 EN VIVO AHORA https://t.co/4iw8dxXG3I#LaGranjaVIPMX acceso Total en Disney+ 📺 #LaGranjaVPMX #GranjaVIP pic.twitter.com/jx19Jm7FYs — La Granja VIP (@lagranjavipmx) October 1, 2026

Ivonne Montero nominó a Kunno porque él la mandó por tercera semana consecutiva a ser peona. La actriz le reclamó las faltas de respeto que el influencer le ha hecho. Kunno no quiso responderle.

Fernando Lozada nominó a Natalia Alcocer porque aseguró que la conductora recibió información de afuera de parte de su novio y para el influencer eso fue romper las reglas.

El grupo de Manelyk se lanzó contra Natalia: Kunno, Mane y Azalia, la tacharon de hipócrita. Por su parte, Niurka y su equipo también se lanzaron contra ella porque se quiso pasar de lista contra la vedette.

Al final del programa Natalia y Pablo revelaron el contenido del huevo dorado y tenían que nominar a una pareja más y eligieron a Manelyk y Kunno.

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