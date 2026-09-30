Así despidió a su mamá Samuel Sarmiento, exvocalista de Los Recoditos; alerta a fans de estafa con su voz

El cantante Samuel Sarmiento, exvocalista de la Banda Los Recoditos, atraviesa un momento de profundo dolor tras anunciar la muerte de su madre. A través de redes sociales figuras del regional mexicano y de la música como Poncho Lizárraga, Lenin Ramírez, Alex Villarreal, Mariana Seoane y Mane De La Parra, se solidarizaron con él.

En intérprete también lanzó una advertencia a sus seguidores sobre intentos de estafa, pues se difundió un video en donde clonaron su voz con IA, tras la noticia.

Así despidió Samuel Sarmiento, exvocalista de Los Recoditos, a su mamá

En su publicación, Samuel Sarmiento escribió un mensaje de despedida para su madre, la señora Guadalupe Hernández. “Vuela alto, mamá. Te amo con todo mi corazón”, publicó, acompañado de una fotografía que reflejaba la unión y cariño que siempre mantuvo con ella.

El mensaje del exvocalista de Los Recoditos conmovió a sus seguidores, quienes le enviaron muestras de apoyo y solidaridad en este difícil momento.

Samuel Sarmiento alerta a sus fans y familiares sobre estafa hecha con IA con su voz

Samuel Sarmiento, exvocalista de Los Recoditos, advirtió a sus familiares, fans y conocidos que circula en redes sociales un video hecho con Inteligencia Artificial en el que él solicita ayuda monetaria para los gastos funerarios de su mamá. Alertó a la gente para que no caiga en estafas.

“No debería hacer este video, pero la gente se aprovecha de situaciones vulnerables. No se vale que haya gente tan ruin que ande pidiendo dinero con mi voz, con IA, para el sepelio de mi madre. Ahorita me avisaron”, expresó el cantante en un video publicado en su cuenta oficial de Instagram.

“Estoy sumamente sorprendido de cómo la gente se aprovecha de las situaciones y de las tragedias que pasa uno para sacar beneficio. No se dejen engañar, yo no ando pidiendo dinero”, añadió.

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