Esposa de Rafa González de Los Recoditos lo denuncia por violencia; la banda responde esto

El vocalista de Banda Los Recoditos, Rafa González, enfrenta un grave problema luego de que su esposa, Fernanda Redondo, lo denunciara públicamente por violencia física, psicológica y emocional.

La mujer compartió en redes sociales videos y testimonios donde asegura haber sido víctima de agresiones durante los 12 años de relación. Ante la polémica, la agrupación emitió un comunicado que generó controversia, en especial entre los fans del intérprete.

Fernanda Redondo, esposa de Rafa González de Los Recoditos difundió en TikTok imágenes y relatos de los presuntos abusos que ha vivido durante su relación con el cantante.

En uno de los videos declaró: "Tengo 12 años de maltrato… me encajó un cuchillo para someterme, para que yo no pueda hablar ni decir nada, me golpeó, me tenía sometida".

En uno de los videos declaró: “Tengo 12 años de maltrato… me encajó un cuchillo para someterme, para que yo no pueda hablar ni decir nada, me golpeó, me tenía sometida”.

La mujer también aseguró que sufre consecuencias emocionales y médicas derivadas de la violencia que ejerce sobre ella Rafa González de Los Recoditos: “Soy paciente psiquiátrico por las infidelidades (…) Estoy diagnosticada con trastorno límite de la personalidad que se me ha desarrollado a causa de problemas, infidelidades, depresiones, ansiedades”.

La denuncia generó una fuerte reacción en redes sociales y medios de comunicación. Fernanda incluso advirtió: “Quiero hacerlo responsable si algo me llega a pasar es por él y nada más por él, o gente de su empresa”. Además, agradeció a la gente que le ha enviado mensajes de apoyo.

En los comentarios de los videos, la propia esposa de Rafa González de Los Recoditos aseguró que ya interpuso una denuncia en contra del cantante. Del mismo modo, señaló que su suegro le ha enviado mensajes por WhatsApp amenazantes tras dar a conocer la situación.

Ante la gravedad de las acusaciones, Los Recoditos emitieron un comunicado oficial en el que confirmaron la separación temporal de Rafa González.

“La agrupación ha decidido que el cantante se retire de manera indefinida para que pueda atender y esclarecer la situación. Rechazamos cualquier tipo de violencia y reiteramos nuestro compromiso con el respeto y la integridad de las personas”, se lee en el texto publicado en Instagram.

Comunicado de Los Recoditos sobre Rafa González ı Foto: IG bandarecoditosoficial

Hasta el momento Rafa González de Los Recoditos no ha emitido ningún comunicado ni declaraciones en redes sociales sobre las acusaciones de su esposa Fernanda Redondo Cortez.

Mientras tanto, usuarios se dividen entre quienes apoyan a la esposa del intérprete y los que apoyan a Rafa.