Rafa González de Los Recoditos asegura que las acusaciones de su esposa son mentira

Rafa González, conocido por su participación en Los Recoditos, se encuentra en el centro de la polémica tras las acusaciones de su esposa, quien lo señaló de ser una persona violenta e infiel.

En uno de los videos, Fernanda Redondo declaró: “Tengo 12 años de maltrato… me encajó un cuchillo para someterme, para que yo no pueda hablar ni decir nada, me golpeó, me tenía sometida”.

Ante ello, el músico decidió subir un video a su cuenta de Instagram para aclarar su postura. Aseguró que todo se trata de una difamación para “afectar su carrera profesional” y que confía en que las autoridades esclarecerán la situación.

Rafa González de Los Recoditos

En el video compartido en redes sociales, Rafa González de Los Recoditos se dirigió a sus seguidores con un mensaje en el que defendió su inocencia. “El día de hoy quiero dirigirme a todos ustedes con mucho respeto y sobre todo con mucho cariño y comentarles que estos días han sido muy difíciles al ser difamado de ser una persona violenta”, expresó.

El cantante subrayó que ya está atendiendo el tema legal y que será la justicia quien determine la verdad Agregó que las declaraciones de su esposa Fernanda Redondo carecen de veracidad: “Se tendrá que someter a consideración de las autoridades competentes en las cuales confío y estoy convencido de que toda falsa información que se está diciendo en mi persona se aclarará en su momento”.

Asimismo, anunció que hará una pausa en su carrera musical con Los Recoditos para resolver la situación: “El día de hoy y en común acuerdo con los directivos de la banda por ser un tema personal haré una pausa como cantante ya que no acostumbro a ventilar ni mostrar mis asuntos personales con mis actividades profesionales”.

Rafa González también agradeció las muestras de apoyo recibidas y aseguró que no es un violentador: “Quiero agradecer infinitamente todas las muestras de cariño que se me han dado en redes sociales y pues que quien realmente me conoce sabe el tipo de persona que soy y que sería incapaz de hacerle daño a una mujer”.

Finalmente, cerró su mensaje enviando un mensaje a su esposa, pues espera que “recapacite”: “Sólo me resta desearle lo mejor a la persona que está pretendiendo hacerme daño en mi carrera profesional esperando que Dios la bendiga y la va a recapacitar del injusto de su actuar”.

Ante las declaraciones de Rafa González de Los Recoditos, en redes sociales han surgido dos posturas. Mientras los fans del músico expresan su apoyo, otras personas exigen justicia para su esposa.