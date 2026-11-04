Marcos: Otro mundo es posible, tráiler y fecha de estreno del documental de Netflix

Netflix estrenó un nuevo tráiler de Marcos: Otro mundo es posible, el nuevo documental que explora al historia del subcomandante Marcos y el Ejercito Zapatista de Liberación Nacional que en 1994 hizo mella en la historia mexicana.

¿De qué trata Marcos: Otro mundo es posible?

La película comienza el 1 de enero de 1994, cuando el EZNL inició un levantamiento armado en Chiapas para denunciar las condiciones de desigualdad y exigir derechos para los pueblos indígenas.

Dirigido por Diego Enrique Osorno, la producción ofrece un recorrido que incluye testimonios directos y material inédito para dentrarnos en la historia del EZLN y en el surgimiento del Subcomandante Marcos, una de las figuras más emblemáticas del movimiento zapatista y altermundista.

De este modo, el documental invita a la reflexión sobre la huella que ha dejado en la memoria del país este movimiento que aún resiste en Chiapas. “Detrás del pasamontañas no está una persona: está un personaje y sobre todo un movimiento indígena que sorprendió al mundo y lo puso de cabeza”, reflexionó el director de Marcos: Otro mundo es posible.

Resultado de una investigación de más de 5 mil horas de archivo y decenas de entrevistas, este relato nos adentra en el movimiento zapatista, contado en palabras de testigos directos y del propio subcomandante.

En enero de 1994, un ejército de indígenas mayas se alzó en armas frente al Estado mexicano.

A más de 30 años, la mirada vuelve al inicio para comprender la lucha viva zapatista.



Marcos. Otro mundo es posible, de @DiegoEOsorno, producido por Detective se estrena en el @FICM. pic.twitter.com/KAUMprivEV — Detective (@DetectiveMx) October 15, 2026

¿Dónde ver y cuándo se estrena Marcos: Otro mundo es posible?

Podrás ver Marcos: Otro mundo es posible a partir del 2 de diciembre a través de la plataforma de Netflix siempre que cuentes con una suscripción activa en el sitio.

El nombre real de la figura del EZLN era Rafael Sebastián Guillén Vicente y antes de ser el subcomandante Marcos, era profesor de Diseño gráfico para la comunicación en la UAM.

Según la investigación de la Procuraduría General de la República (ahora FGR), nació el 19 de junio de 1957 en Tampico, Tamaulipas, en el noreste de México. Su familia tenía un negocio de venta de muebles, e incluso su padre, Alfonso Guillén, fue líder de la cámara de comercio local.

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