La nueva era del EZLN

Muy comentado ha sido el discurso del subcomandante Moisés, uno de los mandos más conocidos en la actualidad del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), quien, en el 32 aniversario de esa organización insurgente, se centró en llamar a las organizaciones no gubernamentales, a los campesinos y a las y los trabajadores de las zonas urbanas, para que se sumen a su causa, “el común”, es decir, “la gestión colectiva de la vida”. Según Moisés, quien ha liderado en los últimos años la organización disidente asentada en Chiapas, aunque “la propiedad común no es sólo una propuesta política, sino la única vía para la supervivencia de la humanidad”, su movimiento estima que la construcción de este sistema tome entre 100 y 120 años.

TE RECOMENDAMOS: ROZONES Cardenal contra los extorsionadores