‘México ha dejado atrás a EU al tener una presidenta mujer’, afirma Meryl Streep

Durante su visita a México como parte de la gira promocional de la película El diablo viste a la moda 2, la actriz Meryl Streep lanzó un comentario sobre el liderazgo político femenino en el pais. En declaraciones, la intérprete reconoció el momento que vive el país al contar con una mujer en la Presidencia.

“Claro que México ha dejado atrás a los Estados Unidos teniendo una presidenta mujer”, expresó Streep, al referirse a la llegada de Claudia Sheinbaum al Poder Ejecutivo federal. La actriz, ganadora de tres premios Oscar, matizó que si bien el género no define por sí mismo la calidad de un gobierno, sí tiene un peso simbólico relevante en términos de representación.

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En ese sentido, subrayó que la presencia de una mujer en un cargo de alto nivel puede influir en la percepción de las nuevas generaciones.

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“Es genial para las niñas pequeñas saber que cualquiera en la familia puede ser un líder”, señaló, al destacar el valor aspiracional que este tipo de figuras públicas puede generar.

Más adelante, Streep amplió su reflexión hacia el perfil que deberían cumplir los liderazgos políticos en general, independientemente de su origen o género. “Interpretar su rol con honor y buen sentido. ¿Qué es lo que queremos de nuestros líderes?”, planteó, en un mensaje que fue recibido con atención por los asistentes.

La visita de la actriz estadounidense se enmarca en la promoción internacional de la secuela de la cinta estrenada en 2006, donde retoma uno de sus personajes más reconocidos dentro del mundo del cine.

En esta nueva entrega, la historia vuelve a explorar el entorno editorial y de la moda, lo que ha llevado al elenco a recorrer distintos países como parte de su estrategia de lanzamiento.

🇲🇽 Meryl Streep elogia a la presidenta Claudia Sheinbaum



“México ha dejado atrás a Estados Unidos al tener una presidenta mujer”, expresó la actriz. “Es genial para las niñas pequeñas saber que cualquiera en la familia puede ser un líder”pic.twitter.com/ohl40dX0lJ — Azucena Uresti (@azucenau) March 31, 2026

Su paso por México incluyó encuentros con medios de comunicación y actividades públicas, en las que también abordó temas culturales y sociales.

Hasta el momento, la Presidencia de la República no ha fijado una postura oficial respecto a los comentarios de la actriz.

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MSL