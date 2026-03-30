Meryl Streep revive escena del suéter azul en premier de El Diablo Viste a la Moda 2 en CDMX

Reviven escena del suéter azul en premier de El Diablo Viste a la Moda 2

Meryl Streep y Anne Hathaway visitaron la Ciudad de México para promocionar la película de El Diablo Viste a la Moda 2 y sorprendieron a los fans reviviendo una de las escenas más icónicas de la primera cinta.

Las dos celebridades de Hollywood estuvieron presentes en una pasarela que se hizo en el Museo Anahuacalli en honor al estreno de la segunda parte de esta historia que emociona a los fans de la moda.

Reviven escena del suéter azul con un fan en premier en CDMX

Todo sucedió porque en el encuentro con medios y fans, Meryl Streep y Anne Hathaway lucieron espectaculares atuendos.

En redes sociales se viralizó, un video tomado por Lalo González, del momento en el que las dos actrices se encontraron con una fan que lució un suéter azul, muy similar al que usa Andy en la película y que Miranda Priestly desprecia al verla vestida así.

😌Cuando Miranda Priestly vio un suéter azul en la premier en CDMX de #ElDiabloVisteALaModa2

🫶🏻 Meryl Streep y Anne Hathaway estuvieron extraordinarias en su encuentro con la prensa mexicana 🇲🇽 #TheDevilWearsPrada2 pic.twitter.com/NTWJbvaxAV — Lalo González (@LaloGonzalezM) March 31, 2026

La mujer que llevaba ese suéter durante la premier le pidió a Meryl Streep, quien interpreta a Miranda Priestly en la cinta, que la viera tal y como vio a Andy en la película cuando llevaba ese suéter azul.

La actriz ganadora de tres premios Oscar no dudó en hacer feliz a la fan y verla al igual que a Andy en la película.

El momento causó emoción y risas hasta de la propia Anne Hathaway, quien no dudó en intervenir para que la escena fuera recreada con los fans.

El Diablo Viste a la Moda 2 es una de las películas más esperadas por los fans este año, la cinta ya se ha vuelto parte de la cultura de la moda como un clásico en esta temática del cine.

La primera película salió en el 2006 y 20 años después, se estrena la segunda entrega con todos los actores originales de la primera cinta.