Anne Hathaway y Meryl Streep llegan al Museo Frida Kahlo por El Diablo Viste a la Moda 2 | VIDEOS

Anne Hathaway y Meryl Streep llegan al Museo Frida Kahlo por El Diablo Viste a la Moda 2

Anne Hathaway y Meryl Streep han comenzaron con el tour mundial por el estreno de El Diablo Viste a la Moda 2, la secuela de la icónica película de los años dos mil. Ya se había anunciado anteriormente que la primera parada de la gira sería en la Ciudad de México.

Contrario a lo que se pensaba, los eventos de prensa por El Diablo Viste a la Moda 2 no están abiertos al público en general, pues solo hay acceso a los mismos a través de invitación, por lo que no habrá una alfombra roja o premiere pública como en otras ocasiones.

A pesar de ellos, los fanáticos de la icónica cinta pudieron tener un momento con Anne Hathaway y Meryl Streep antes del evento privado, pues en redes sociales no faltaron los videos de personas que los esperaban afuera del icónico museo en Coyoacán.

Anne llevó un traje negro con detalles dorados al centro del abdomen y en español, se tomó un momento para declarar “estoy encantada de estar aquí”. Meryl optó por un conjunto completamente rojo con un detalle en el cuello.

En el video, se aprecia como ambas famosas saludan con cariño a sus fans y firman algunos autógrafos, además de tomarse un par de fotos antes de entrar al recinto.

Momentos después, dio inicio la conferencia por El Diablo Viste a la Moda 2, donde Anne Hathaway y Meryl Streep hablaron sobre regresar a sus personajes de Andy Sacks y Miranda Priestly a 20 años de al primera entrega.

Anne Hathaway and Meryl Streep at 'The Devil Wears Prada 2' press event in Mexico City today. pic.twitter.com/VEIJZolTkv — Anne Hathaway Archives 👠 (@ahathawayfiles) March 30, 2026

El evento se llevó a cabo en el Museo Frida Kahlo, también conocido como ‘La Casa Azul’, un recinto que se ha convertido en uno de los centros culturales más emblemáticos del país, visitado diariamente por cientos de turistas.

Se presume que después de su aparición en Coyoacán, habrá otro evento que se llevará a cabo de El Diablo Viste a la Moda con motivo de la Semana de la Moda en México.

Este también será un evento privado, limitado a invitados y su ubicación es incierta. Tampoco se sabe si Stanley Tucci y Emily Blunt podrían aparecer en dicho evento, ya que no estuvieron en la conferencia junto con Anne Hathaway y Meryl Streep.