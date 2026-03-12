El diablo viste a la moda 2: Revelan nuevo tráiler y confirman fecha de estreno

El Diablo Viste a la Moda 2 es una de las películas más esperadas del año, el regreso de tus personajes favoritos: Miranda Presley, Andy, Emily y Nigel está a la vuelta, ya que este 12 de marzo se estrenó el nuevo trailer de la cinta y se confirmó la fecha de estreno para México y Estados Unidos.

En el nuevo avance, Miranda Presley va a buscar a Andy a su casa y le dice que tienen trabajo qué hacer y la saca de la cama.

En el avance, las chicas más destacadas de la revista Runway, acompañadas de Nigel, regresan para participar en los mejores eventos de la moda.

Emily ahora se ve mucho más empoderada que en la primera película y Andy sorprende con su sentido de la moda, pues ahora tienen una nueva misión, mientras que Miranda luce un espectacular vestido rojo para este avance.

En esta nueva película parece que Andy y Emily sí van a viajar juntas, en referencia a la cinta pasada en la que estaba en juego el viaje a Fashion Week París.

¿Cuándo se estrena El Diablo Viste a la moda 2?

En este nuevo trailer se confirma la fecha de estreno de la cinta y será el 1 de mayo, esta fecha coincide con la MET Gala 2026, el evento de moda más importante, ya que el 4 de mayo se llevará a cabo este evento en Nueva York, por lo que no es casualidad que tan solo unos días antes llegue a cines la película más esperada en la industria para los amantes de la ropa.