El Diablo Viste a la Moda 2: ¿Qué revela el nuevo adelanto?

20th Century Studios y Disney lanzaron un adelanto del tráiler de la cinta basada en la novela de Lauren Weisberger; Emily regresa como enemiga de Miranda

El Diablo Viste a la Moda 2
El Diablo Viste a la Moda 2 Foto: Captura de pantalla X @20thcentury
Martha Díaz

Tras casi dos décadas de espera, los fanáticos de la moda y el cine celebran el regreso de una de las películas más icónicas del género, El Diablo Viste a la Moda 2.

Esta tarde 20th Century Studios y Disney lanzaron un adelanto del tráiler de la cinta basada en la novela homónima de la periodista Lauren Weisberger. Las nuevas imágenes han generado gran emoción y sorpresa entre millones de usuarios de todo el mundo.

El Diablo Viste a la Moda 2: ¿Qué revela el nuevo adelanto?

El adelanto del tráiler de El Diablo Viste a la Moda 2 muestra a Miranda Priestly (Meryl Streep) enfrentando uno de los desafíos más grandes de su carrera. La polémica mujer deberá transitar de la prensa impresa hacia lo digital.

Además, surgirá un nuevo problema, pues la poderosa editora se ve obligada a competir con su exasistente Emily Charlton (Emily Blunt), ahora convertida en rival directa en la lucha por los ingresos publicitarios. El adelanto también deja ver a Andy Sachs (Anne Hathaway) acompañando a Miranda y siendo despreciada, nuevamente, por Emily.

¿Cuándo se puede ver el tráiler completo de El Diablo Viste a la Moda 2?

De acuerdo con la información publicada por 20th Century Studios y Disney en redes sociales, el tráiler completo de El Diablo Viste a la Moda 2 se estrenará este domingo 1 de febrero en la noche. No obstante, no revelaron una hora exacta, por lo que podría ser publicado entre las 10:00 pm y 12:00 am.

Te recomendamos mantenerte al pendiente de las cuentas oficiales de X, Instagram, Facebook y YouTube de la casa productora.

Reparto de El Diablo Viste a la Moda 2

El elenco de El Diablo Viste a la Moda 2 reúne a las figuras originales de la primera cinta y suma nuevas estrellas:

  • Anne Hathaway como Andy Sachs.
  • Meryl Streep como Miranda Priestly.
  • Emily Blunt como Emily Charlton.
  • Stanley Tucci como Nigel.
  • En las nuevas incorporaciones se encuentran: Sydney Sweeney, Justin Theroux, Kenneth Branagh, Lucy Liu, Simone Ashley, Pauline Chalamet, Lady Gaga, B.J. Novak, Caleb Hearon, Tracie Thoms, Rachel Bloom, Patrick Brammall, Swanmy Sampaio y Conrad Ricamora.

Sinopsis de la película:

“Sigue la lucha de Miranda Priestly contra Emily Charlton, mientras compiten por los ingresos por publicidad en medio de la decadencia de los medios impresos, y Miranda se acerca a la jubilación“, revela 20th Century Studios.

