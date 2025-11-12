El Diablo Viste a la Moda 2: Revelan primer avance con Anne Hathaway y Meryl Streep

Anne Hathaway encendió las redes sociales al revelar el primer adelanto de El Diablo Viste a la Moda 2, la esperada secuela de la exitosa película de 2006 con la actuación de Meryl Streep como Miranda Priestly.

Anne Hathaway comparte primer adelanto de El Diablo Viste a la Moda 2

“Es el cumpleaños de todos”, celebró Anne Hathaway en su reciente publicación donde aparece junto con Meryl Streep mientras interpretan a sus personajes de El Diablo Viste a la Moda, Miranda y Andy.

En el video, podemos ver unos tacones rojos con pedrería caminar por un pasillo, mientras que se muestran algunas escenas de desfiles, ropa y eventos de moda, que pone el ambiente de una empresa centrada en la belleza.

El momento impactante llega cuando se revela a Miranda Priestly, quien lleva en una de sus manos la revista Runway, usa lentes de sol, una camisa negra y una fanla asimétrica de cuadros con un cinturón rojo a juego con sus zapatos.

La mujer entra a un elevador y cuando las puertas están por cerrarse, una mano lo detiene y rápidamente entra Andrea Sachs, quien lleva un traje tipo sastre y asiente antes de saludar por su nombre a la editora.

“Ya era hora”, le dice Miranda y Andy se pone unos lentes antes de sonreír y que se muestre el logo de la secuela de El Diablo Viste a la Moda. Se muestra que la cinta llegará a cines en abril del 2026, según 20 Century Studios LA.

Detengan todo!!!



Tenemos el primer vistazo a El Diablo Viste a la Moda 2#TheDevilWearsPrada2 pic.twitter.com/rfgZFpDivU — Temporada de Premios (@alex1ero) November 12, 2025

El mensaje de Anne en sus redes sociales hizo referencia a que la actriz cumple este 12 de noviembre 43 años de edad. Sin embargo, decidió celebrar la fecha al mostrar el esperado adelanto de la icónica cinta.

Las redes sociales estallaron y celebraron la noticia del primer avance de El Diablo Viste a la Moda. La cinta del 2006 fue inspiradora para miles y si bien el final original dejó opiniones divididas,

Si bien algunos consideran que el regreso de la historia era innecesario, los fanáticos están ansiosos de saber cómo seguirá la historia y cómo será el regreso de Andy a la industria de la moda.