Meryl Streep, caracterizada como Miranda Priestly, y la legendaria editora de moda Anna Wintour le regalaron al mundo un momento épico al encontrarse en la Semana de la Moda de Milán. La escena rápidamente se volvió viral en redes sociales.

Así fue el épico encuentro entre Anna Wintour y Meryl Streep como Miranda Priestly | VIDEO

Durante el desfile de Dolce & Gabbana Primavera-Verano 2026, la actriz Meryl Streep estaba grabando escenas para la esperada secuela de El diablo viste a la moda, retomando el icónico papel que la consolidó como un símbolo en la representación cinematográfica del mundo editorial.

Por su parte, Anna Wintour, directora de Vogue, ocupaba su clásico lugar en primera fila, como lo hace en cada temporada de pasarelas internacionales. Cuando ambas coincidieron y se saludaron brevemente, las cámaras capturaron el instante, provocando una ola de reacciones en redes sociales.

Este encuentro tiene un gran significado, ya que desde que se estrenó la película El diablo viste a la moda, se especuló que el personaje de Miranda Priestly fue en parte inspirado en Anna Wintour, aunque tanto la autora del libro, Lauren Weisberger, como la propia Streep, han aclarado que se trata de un personaje de ficción compuesto por múltiples personalidades del ámbito de la moda.

Sin embargo, que ambas figuras se encuentren en un entorno tan emblemático como Milán, refuerza el lazo entre el cine y la industria de la moda, avivando un fenómeno cultural que perdura desde 2006, cuando se estrenó la mítica cinta.

¿Cuándo se estrena El diablo viste a la moda 2?

La película El diablo viste a la moda 2 se estrenará oficialmente el 1 de mayo de 2026, según la información revelada por Disney.

El reparto confirmado para la cinta está integrado por: