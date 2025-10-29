Anne Hathaway es ‘arrestada’ en el concierto de Sabrina Carpenter en Nueva York | VIDEO

Sabrina Carpenter volvió a sorprender a su audiencia el domingo 26 de octubre durante su presentación en el Madison Square Garden, en Nueva York, al tener a una invitada de lujo a su ya conocido segmento del show en el que “arresta” a una persona del público antes de interpretar su éxito “Juno”.

Esta vez, la elegida fue nada menos que Anne Hathaway, quien protagonizó uno de los momentos más virales de la noche. Además, la famosa actriz hizo una referencia directa a la película El diario de la princesa, donde interpreta a la princesa Mia Thermopolis; el gesto causó emoción entre los asistentes.

Los “arrestos” de Sabrina Carpenter forman parte de una dinámica habitual en los conciertos recientes de la cantante. Esta vez, fue turno de Anne Hathaway.

Según muestran los videos que rápidamente se viralizaron en redes sociales como X, antes Twitter, o TikTok, la cantante de “Juno” se enfocó en la actriz de El diablo viste a la moda, quien se encontraba en las primeras filas entre el público, para invitarla a participar en la divertida secuencia.

“¿No crees que es un crimen ser tan hermosa? ¿Hola, cómo te llamas?”, preguntó la cantante, mientras las pantallas del recinto en Nueva York mostraban a Anne Hathaway muy sonriente.

Anne Hathaway respondió con sencillez: “Anne”. Lucía un top negro sin tirantes y jeans con cinturón, un look casual pero elegante. Cuando Sabrina Carpenter le preguntó de dónde venía, Hathaway contestó: “De Genovia”.

La respuesta desató una ola de gritos entre los asistentes, quienes de inmediato captaron la referencia al reino ficticio de la icónica saga adolescente, El diario de la princesa, donde interpreta a la princesa Mia Thermopolis.

Entre risas y ovaciones, Sabrina Carpenter continuó: “¿Alguna vez te dijeron que luces como una princesa? Estoy en presencia de una princesa, eso me pone nerviosa”.

“Anne, ¿puedo arrestarte por ser la princesa más perfecta del mundo? ¡Esta es para Anne, mi chica Juno!”, finalizó la intérprete, generando gritos de emoción y aplausos entre los asistentes del concierto.

El video del momento se volvió viral rápidamente en redes sociales.

Además, Sabrina Carpenter compartió a través de Instagram varias fotografías del concierto en Nueva York del domingo. Algunas imágenes muestran a la cantante tras bambalinas y otras durante el concierto; por supuesto, también se publicó una foto de Anne Hathaway sosteniendo las clásicas esposas con peluche rosado.