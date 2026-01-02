Michael y El diablo viste a la moda 2, entre los más esperado de 2026

ESTE 2026 viene lleno de promesas fílmicas que acaparan todas las miradas, entre ellas, por supuesto, superproducciones con las que queda claro que el boom de los superhéroes no se ha ido del todo y estará presente. Además, que Zendaya se mantiene como una de las actrices de moda. A continuación, las películas que marcarán el año.

MICHAEL

Estreno: 23 de Abril

De por sí, el simple hecho de tratarse de la biografía del fallecido Michael Jackson generó muchas expectativas; éstas se fueron por las nubes al anunciarse que en los controles está Antoine Fuqua, director de Día de entrenamiento (2001), película que le valió el Oscar como actor a Denzel Washington. Por si fuera poco, agreguemos el morbo de que el papel principal lo lleva el sobrino del propio Rey del Pop. Tiene toda nuestra atención.

TE RECOMENDAMOS: Se recupera de una cirugía Pink recibe el Año Nuevo internada en el hospital

MICHAEL ı Foto: Especial

EL DIABLO VISTE A LA MODA 2

Estreno: 1 de mayo

Se trata de la popular película sobre la indolente naturaleza del mundo de la moda contada con frescura y agudeza a través de los ojos de una joven novata de la industria editorial. Al menos para el cine parecía no necesitar una segunda parte, pero es víctima del afán de la industria por explotar los conceptos. Se basa en la secuela literaria de la novela original, y tanto el director (David Frankel) como Meryl Streep y Anne Hathaway, actrices estelares de la primera entrega, están de regreso, así que será difícil resistirse.

EL DIABLO VISTE A LA MODA 2 ı Foto: Especial

THE MANDALORIAN Y GROGU

Estreno: 22 de mayo

La serie con las andanzas de marcado aire western y espíritu tribal de este par de personajes es, junto con Andor (2022) y Rogue One (2016), es de lo mejor que ha entregado la franquicia Star Wars desde la trilogía original, así que su llegada a la pantalla grande era un paso lógico y ojalá sea afortunado. Aquí por fin los veremos completamente involucrados con la Nueva República y la amenaza de un Imperio herido y aún buscando revancha.

THE MANDALORIAN Y GROGU ı Foto: Especial

EL DÍA DE LA REVELACIÓN

Estreno: 12 de junio

Steven Spielberg es la historia de Hollywood por sí mismo; está más allá del bien y del mal, pero si además se vuelve a involucrar con el tema de los extraterrestres y la obsesión por la búsqueda de la verdad en la profundidad del universo, ya es suficiente razón para estar pendientes de una película cuyo primer inquietante tráiler luce a Emily Blunt en el papel estelar. El guion se basa en una historia del propio director, escrita junto con David Koepp, quien ha colaborado en títulos como Parque Jurásico (1993) y La guerra de los mundos (2005).

EL DÍA DE LA REVELACIÓN ı Foto: Especial

SUPERGIRL

Estreno: 25 de junio

Está basada en el que no sólo es uno de los mejores acercamientos de Tom King a la figura del superhéroe en los cómics, sino en la más inspirada reinvención del personaje, cuya irreverencia y melancolía parece haber encontrado a la intérprete ideal en la actriz Milly Alcock. Ella, además, ya tuvo una llamativa presentación en la reciente Superman, película en general bien recibida por la crítica y con estupendos números en taquilla. Pinta bien el futuro del universo expandido de DC.

SUPERGIRL ı Foto: Especial

LA ODISEA

Estreno: 16 de julio

La elocuencia y épica de este clásico que narra el regreso de Odiseo tras la Guerra de Troya parecen que encontrarán la correspondencia fílmica en el potencial del formato IMAX en manos de un experto en explotarlo sin perder la profundidad del drama, Christopher Nolan. El atractivo se completa con actores más que consolidados como Matt Damon, Anne Hathaway y Charlize Theron, y estrellas jóvenes de primera línea como Tom Holland y Zendaya.

LA ODISEA ı Foto: Especial

SPIDERMAN BRAND NEW DAY

Estreno: 31 de julio

Después de que en No Way Home (2021) la versión de Tom Holland pasó de ser la de un superhéroe juvenil genérico a vestirse con los rasgos que le dan identidad a Spiderman, es decir, la tragedia, la responsabilidad y el sacrificio, llegó el momento de ver cómo los desarrolla. Esta vez va acompañado de la participación del Hulk, de Mark Ruffalo, y el Punisher, de John Bern-thal. Para los fans serán llamativas las conexiones entre ambas franquicias.

SPIDERMAN BRAND NEW DAY ı Foto: Especial

DIGGER

Estreno: 2 de octubre

Dirigida por el mexicano Alejandro González Iñárritu, quien pese a lo que pueda cuestionarse de sus películas, ha conquistado Hollywood convirtiéndose en referencia en el plano internacional. Tendrá a la que quizás sea la última gran estrella taquillera de la vieja escuela, el mismísimo Tom Cruise, quien toma el papel de un hombre que se asume como el salvador de la humanidad ante una catástrofe provocada por él mismo. Además, al tratarse de una comedia, representa un cambio importante de registro para ambos. En el guion participa Sabina Berman, dramaturga y escritora responsable de Entre Villa y una mujer desnuda (1996).

DIGGER ı Foto: Especial

AVENGERS DOOMSDAY

Estreno: 18 de Diciembre

Tras la malograda Era de Kang, que se anunciaba como el siguiente gran evento del universo de Marvel, y el desgaste provocado por un exceso de estrenos tanto de series como de películas, la casa Disney este 2026 apuesta por una superproducción de elenco multitudinario, en la que sigue apostando por los multiversos. La producción promete unir de manera congruente a los antiguos X-Men de la franquicia consolidada a principios de siglo, la versión recién presentada de los Fantastic Four y el resto de sus Avengers y Wakandianos. Además, trae de regreso a actores icónicos como Robert Downey Jr., quien cambia su papel de Iron Man por el del gran villano Doctor Doom.

AVENGERS DOOMSDAY ı Foto: Especial

DUNE 3

Estreno: 18 de diciembre

La poderosa y profunda adaptación que le hiciera justicia en el cine a ese portento literario de fantasía y ciencia ficción lleno de implicaciones políticas y religiosas escrito por Frank Herbert regresa retomando la tercera novela de la saga titulada El Mesías de Dune. Timothée Chalamet da continuidad a su papel de Paul Atreides.

DUNE 3 ı Foto: Especial

THE CONTINUING ADVENTURES OF CLIFF BOOTH

Estreno: s/F

No se sabe si será secuela, pero es la extensión de Once Upon a Time en Hollywood (2019) de Quentin Tarantino. Está escrita por él, pero la dirección será de David Fincher, quien además de la brillante filmografía que ha forjado, vuelve a colaborar con el protagonista de dos de sus títulos, Seven (1995) y El club de la pelea (1999), Brad Pitt.

THE CONTINUING ADVENTURES OF CLIFF BOOTH ı Foto: Especial

⬇⬇ PDF COMPLETO AQUÍ ⬇⬇