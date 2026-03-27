Elenco de El Diablo Viste a la Moda 2 llega a la CDMX

El Diablo Viste a la Moda 2 es una de las películas más esperadas a nivel internacional y antes de su estreno en cines, se llevará a cabo una gira donde el elenco visitará algunas de las ciudades más importantes del mundo, incluyendo CDMX.

La secuela de El Diablo Viste a la Moda cuenta con el regreso de Anne Hathaway, Emily Blunt, Stanley Tucci y Meryl Streep, quien retomará su papel como Miranda Priestly en esta nueva entrega que explora el mundo de la moda y sus juegos de poder.

Elenco de El Diablo Viste a la Moda 2 llega a CDMX

El anuncio sobre la gira internacional se dio a conocer a través de las redes oficiales de 20th Century Studios, quienes compartieron en su cuenta de Instagram las ciudades que visitarán.

En el video, podemos ver un cuaderno con una portada de Runway, la revista que dirige Miranda. En el video, agregan varios post-it con el nombre de las ciudades. Esta es la lista del tour global:

Ciudad de México

Tokyo

Seúl

Shanghai

New York

London

Hasta el momento, se desconoce quiénes son los artistas que formarán parte de la gira, aunque se espera que al menos se cuente con la asistencia de Streep y Hathaway, que son las protagonistas de este universo.

Tampoco se ha dicho dónde se llevará a cabo el evento de El Diablo Viste a la Moda en Ciudad de México, por lo que hay que estar pendientes para obtener más información al respecto de la fecha exacta y el lugar.

El filme abordará el reencuentro entre Andy y Miranda en la actual industria editorial, veinte años después de la primera película. La película llegará a cines este 30 de abril de 2026, juntos antes del inicio de la temporada de moda más importante del año.

Fue hace un mes que se estrenó el tráiler de El Diablo Viste a la Moda 2, en el que podemos ver el reencuentro de Andy con Miranda, quienes una vez más trabajan de la mano par Runway, la revista de moda más importante. La historia está basada en la novela homónima de Lauren Weisberger.