¿Quién es la máscara? 2026: ¿Quién es La Patrona? Esta es su verdadera identidad

Ella es la famosa detrás de La Patrona de ¿Quién es la máscara? 2026

La Patrona es uno de los personajes más llamativos de ¿Quién es la máscara? 2026, tiene una personalidad explosiva con la que ha conquistado al público y a los investigadores.

Se trata de una Loba empoderada y buchona, que según sus pistas y lo que se muestra en sus videos, es la que manda y tiene fama y fortuna, además de que mencionó que es vengativa.

Quién es La Patrona de ¿Quién es la máscara? 2026

De acuerdo con los fans, La Patrona de ¿Quién es la máscara? 2026 sería Bellakath. En los sitios de los seguidores del programa filtraron la voz del personaje sin efectos y los fans señalan que es muy parecida a la voz de la reguetonera mexicana, además de que la botarga del personaje tiene rasgos muy parecidos a la de la cantante.

Otra de sus pistas es que cuando se reveló lo hizo como una reina y dijo que ya no necesitaba ganarse otra, que ella iba a decidir quien se quedaba con la otra corona.

Cabe recordar que Bellakath ingresó al reality show La Mansión VIP 2 y su pista cuando fue anunciada fue la de una corona, muy similar a la de ¿Quién es la máscara?

Los fans están apostando porque la famosa es Bellakath, sin embargo, los seguidores también tienen que esperar a que avancen los programas para conocer más pistas de La Patrona y dar con la verdadera identidad de este simpático personaje.

Otros fans también hicieron sus apuestas y lanzaron nombres como Lupita Villalobos o la actriz Kate del Castillo y algunos hasta señalan que sería Kenia Os.

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