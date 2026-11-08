¿Quién salió eliminado de La Granja VIP hoy 8 de noviembre 2026?

Este domingo 8 de noviembre se reveló a uno más de los eliminados de La Granja VIP, en camino a la recta final del reality show. Así, se reveló al participante menos votado de la competencia en esta semana por parte del público.

Esta semana, fueron cinco los nominados finales del programa y sus nombres fueron Mono Osuna, Kevyn Bicolor, Natalia Alcocer, Ivonne Monter y Fernando Lozada. Como en semanas anteriores, se trata de una placa fuerte que ha dado de qué hablar en redes sociales.

¿Quién salió eliminado de La Granja VIP?

Se revela al eliminado de la semana en La Granja VIP en la gala de esta noche.

¿Qué pasó en La Granja VIP?

La novena semana en La Granja VIP se vio envuelta en intensos conflictos de estrategia. Rafael Mercadante asumió el liderazgo como Capataz, la convivencia se tensó aún más tras las severas disputas durante la Asamblea de Nominación, donde figuras como Niurka Marcos, Ivonne Montero, Manelyk González y Fernando Lozada protagonizaron fuertes enfrentamientos y reproches estratégicos sobre la formación y ruptura de sus bloques.

Las dinámicas semanales volvieron a cambiar drásticamente el rumbo de la tabla de nominados. Kevyn “Bicolor” Contreras obtuvo el poder del Huevo Dorado, modificando fichas clave para rescatar a Lozada, lo que generó el enojo y llanto de Daniela “Bebeshita”.

Más adelante, Bebeshita ganó La Salvación e intervino en la dinámica de La Traición, lo que le permitió a Julio Camejo salir de la lista de riesgo y quedar a salvo de la eliminación de la semana.

Paralelamente, las sorpresas y controversias no pararon dentro de la casa. Kunno llamó la atención de la audiencia al raparse en plena transmisión en vivo para intentar recuperar parte del presupuesto de la granja, al tiempo que entabló pláticas virales revelando detalles de su vida personal y laboral con figuras del espectáculo.

Mientras tanto, la placa definitiva de nominados quedó conformada por Mario “Mono” Osuna, Natalia Alcocer, Ivonne Montero, Kevyn “Bicolor” Contreras y Fernando Lozada.

El riesgo de que Natalia Alcocer abandonara La Granja VIP surgió a raíz de su nominación para la más reciente eliminación y de una ausencia repentina en la transmisión en vivo de 24 horas, lo que generó especulaciones entre los seguidores y dentro de la casa sobre si había renunciado al programa.

INFORMACIÓN EN DESARROLLO

¿Quieres saber más?

¿Es verdad que Natalia Alcocer se fue de La Granja VIP?

¿De qué murió Charles F. Porter, actor de Dr. House?

Muere Gladys, la abuela de Bárbara Mori, y la actriz la despide con este mensaje