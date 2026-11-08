Setlist de Enjambre para su concierto hoy 8 de noviembre en el Zócalo de la CDMX

Enjambre se presentará en el Zócalo de la CDMX este domingo 8 de noviembre como parte de las actividades del Vitae Fest, donde también actuarán Mau y Ricky, Alexander Acha y Banda Los Recoditos

La presentación de la banda mexicana está programada para dar inicio en punto de las 18:40 horas, según loinformado por la cuenta oficial del festival, por lo que se estima que su presentación tenga una duración aproximada de una hora y media.

Este es el setlist de Enjambre en 2026

El setlist oficial de Enjambre por su gira Daños Luz Tour 2026 recopila la discografía, pues reúne canciones de años anteriores y posteriomente, sus grandes éxitos.

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El repertorio ya lo han interpretado en presentaciones anteriores como sus conciertos en el GNP Seguros y versiones un poco más breves en festivales.

Desfases Ausencia de cocina En tu día Dulce soledad Intruso Y la esperanza Visita Cobarde Madrugada Ciencia de la lluvia Egohisteria Tercer tipo Cámara de faltas Angustias Rosa náutica Vida en el espectro Divergencia Manía cardíaca Juguete Vida en el espejo La duda Impacto Somos ajenos El regalo Vínculo

Cabe mencionar que ya que la presentación sería más breve que sus conciertos en solitario, es posible que varias de estas canciones no formen parte de su concierto de este domingo en el Zócalo de la CDMX

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¿A qué hora toca Enjambre en el Zócalo de la CDMX hoy 8 de noviembre?

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