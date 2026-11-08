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Setlist de Enjambre para su concierto hoy 8 de noviembre en el Zócalo de la CDMX

Estas son las canciones que la banda podría interpretar esta noche

Setlist de Enjambre para su concierto hoy 8 de noviembre en el Zócalo de la CDMX
Setlist de Enjambre para su concierto hoy 8 de noviembre en el Zócalo de la CDMX Foto: Cuartoscuro
Por:
Mariana Garibay

Enjambre se presentará en el Zócalo de la CDMX este domingo 8 de noviembre como parte de las actividades del Vitae Fest, donde también actuarán Mau y Ricky, Alexander Acha y Banda Los Recoditos

La presentación de la banda mexicana está programada para dar inicio en punto de las 18:40 horas, según loinformado por la cuenta oficial del festival, por lo que se estima que su presentación tenga una duración aproximada de una hora y media.

Este es el setlist de Enjambre en 2026

El setlist oficial de Enjambre por su gira Daños Luz Tour 2026 recopila la discografía, pues reúne canciones de años anteriores y posteriomente, sus grandes éxitos.

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El repertorio ya lo han interpretado en presentaciones anteriores como sus conciertos en el GNP Seguros y versiones un poco más breves en festivales.

  1. Desfases
  2. Ausencia de cocina
  3. En tu día
  4. Dulce soledad
  5. Intruso
  6. Y la esperanza
  7. Visita
  8. Cobarde
  9. Madrugada
  10. Ciencia de la lluvia
  11. Egohisteria
  12. Tercer tipo
  13. Cámara de faltas
  14. Angustias
  15. Rosa náutica
  16. Vida en el espectro
  17. Divergencia
  18. Manía cardíaca
  19. Juguete
  20. Vida en el espejo
  21. La duda
  22. Impacto
  23. Somos ajenos
  24. El regalo
  25. Vínculo

Cabe mencionar que ya que la presentación sería más breve que sus conciertos en solitario, es posible que varias de estas canciones no formen parte de su concierto de este domingo en el Zócalo de la CDMX

¿Quieres saber más?

¿A qué hora toca Enjambre en el Zócalo de la CDMX hoy 8 de noviembre?

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