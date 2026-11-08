¿A qué hora toca Enjambre en el Zócalo de la CDMX hoy 8 de noviembre?

Este domingo 8 de noviembre, Enjambre se presentará en el Zócalo de la Ciudad de México de manera completamente gratuita, como parte de las actividades del Vitae Fest 2026, un concierto que forma parte de su gira actual, Daños Luz Tour 2026.

La agrupación originaria de Zacatecas interpretará algunas de sus canciones más destacadas y espera reúnir a miles de fanáticos en la plancha del Zócalo, así como en sus alrededores.

¿A qué hora es el concierto de Enjambre en el Vitae Fest 2026 hoy?

A través de redes sociales, se compartieron los horarios oficiales del Vitae Fest con las presentaciones programadas para este domingo en la Plaaza de la Constitución.

El evento contará con artistas como Mau y Ricky, Alexander Acha y Banda Los Recoditos, además de Enjambre. Los horarios de las presentaciones son los siguientes:

Mau y Ricky- 17:20 horas

Enjambre- 18:40 horas

Alexander Acha- 20:10 horas

Banda los Recoditos- 21:15 horas

Sobre Enjambre, su participación está programada para dar inicio en punto de las 18:40 horas, según loinformado por la cuenta oficial del festival, por lo que se estima que su presentación tenga una duración aproximada de una hora y media.

Para verlos en vivo, lo más recomensable es anticipar la llegada al recinto para poder asegurar un lugar, pues se estima una gran afluencia de asistentes.

Días después, el 13 de noviembre, Enjambre continuará con su gira en el Teatro de la Ciudad en San Luis Potosí y posteriormente, se presentarán en Guanajuato, Jalisco, Estado de México, Puebla y varios estados más del país.

La gira para su álbum Daños Luz en México y Latinoamérica tiene programado su cierre el 17 de diciembre de 2026 en el Auditorio Banamex de Monterrey, tras lo cual la banda continuará con una nueva etapa de su tour por Estados Unidos y Canadá en 2027.

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