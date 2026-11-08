La actriz Bárbara Mori, quien protagonizó Rubí, despidió a su abuela Gladys, quien falleció a los 105 años, con un emotivo mensaje en el que reflexionó sobre la vida, la muerte y la reencarnación, compartiendo las enseñanzas que le dejó su partida.

Muere Gladys, la abuela de Bárbara Mori, y la actriz la despide con este mensaje

El viernes, a través de su cuenta de Instagram, Bárbara Mori dio a conocer que su abuela, Gladys, falleció. La publicación estuvo acompañada de varias fotografías de la señora en diferentes etapas de su vida y junto a otros familiares, como Sergio Mayer Mori y Paola Durante, prima de la intérprete.

“Gladys era una mujer que le encantaba salir, viajar, caminar, mandar. Le gustaba jugar, le gustaba vestirse, ponerse tacones. Se maquillaba, se peinaba, se ponía súper coqueta y salía a la calle todos los días a conquistar el mundo”, recordó sobre su abuela la actriz.

Sin embargo, también expresó que Gladys deseaba morir pues, a sus 105 años, era una de las pocas que sobrevivía de su generación. “La abuela desde hace muchos años decía: ‘Ya me quiero ir porque siempre me despido de todos y ya no me quiero despedir de nadie’”, señaló Bárbara Mori.

Además, la protagonista de Rubí resaltó lo difícil que fue para su abuela perder su autonomía a raíz de sus limitaciones físicas: “Cuando la vida la privó de la libertad, de la autonomía y comenzó a depender de alguien más para poder transitar sus días… Se fue haciendo cada vez más chiquita".

“Este año cumplió 105 años, siempre se mantuvo lúcida, increíblemente sana y jamás pisó un hospital hasta estos últimos años”, señaló Bárbara Mori. Agregó que, a medida que los sentidos de Gladys se debilitaban, parecía alejarse de este mundo, lo que la hizo cuestionar la vida, la permanencia y el sentido de seguir cuando lo que nos hace sentir vivos empieza a desvanecerse.

La actriz también escribió que cree en la reencarnación, por ello, describió la muerte como una forma de liberación del alma. “La partida de la abuela representa para mí mucho más que una despedida. Es también una liberación. Para ella, para su alma, su espíritu. Eso es la muerte para mí. La liberación del alma”, finalizó.

Puedes leer: