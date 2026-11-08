Sala de Guerra, de Mónica Garza, mejor programa de TV de análisis político en el Reed Latino 2026

Sala de Guerra, espacio informativo y de análisis político de ADN Noticias, producido en Televisión Azteca, encabezado por Mónica Garza, columnista del diario La Razón, fue reconocido en los Reed Latino 2026.

El programa obtuvo el galardón en la categoría de Mejor Programa de Análisis en Televiisión, por su trabajo en la cobertura y discusión de los temas que marcan la agenda pública.

“Gracias #Reedlatino2026 @CE_Mexico @alexrod360 por un premio más para Sala de Guerra. Estamos muy honrados y orgullosos @adnnoticiasmx”, escribió Mónica Garza en sus redes sociales.

Con este premio, Sala de Guerra suma un reconocimiento en la edición 2026 de los Reed Latino, certamen que distingue proyectos de comunicación política, consultoría y marketing.

Mónica Garza es una reconocida periodista, productora, presentadora de televisión mexicana y columnista, con una trayectoria de más de 25 años en los medios de comunicación, principalmente en Televisión Azteca, ADN Noticias y el diario La Razón.

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FGR