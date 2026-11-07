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La Emperatriz Divorciada: ¿Cada cuánto salen capítulos y cuántos son?

La esperada adaptación ya se estrenó en Disney+; no te pierdas la historia protagonizada por Shin Min Ah, Joo Ji Hoon y Lee Jong Suk

La Emperatriz Divorciada, k-drama
La Emperatriz Divorciada, k-drama Foto: X @disneyplusla
Por:
Martha Díaz

El ansiado estreno de La Emperatriz Divorciada, titulado en inglés The Remarried Empress, ya es una realidad y, a pocos días de su llegada a Disney+, la serie se ha convertido en uno de los títulos más comentados entre los seguidores de los k-dramas.

La historia se desarrolla en un palacio de ensueño y está basada en la exitosa novela web de Alphatart, que posteriormente fue adaptada al formato Webtoon.

La trama sigue a Navier, la respetada emperatriz del Imperio del Este, cuya vida cambia cuando su esposo, el emperador Sovieshu, decide divorciarse de ella. Aunque esto podría ser considerado un “fracaso” de su vida amorosa, en realidad marcará el inicio de una oportunidad, donde podrá ser feliz con el príncipe Heinrey.

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La Emperatriz Divorciada: ¿Cada cuánto salen capítulos y cuántos son?

La primera temporada de La Emperatriz Divorciada, también conocido como The Remarried Empress, está integrada por 10 episodios en total. El 4 de noviembre se estrenó el k-drama en Disney+ y Hulu, donde se publicaron los primeros cuatro capítulos.

A partir de esa fecha, se estrenarán dos nuevos episodios cada miércoles. Este es el calendario de estreno:

  • Capítulos 1–4: 3 de noviembre de 2026
  • Capítulos 5–6: 11 de noviembre de 2026
  • Capítulos 7–8: 18 de noviembre de 2026
  • Capítulos 9–10 (final): 25 de noviembre de 2026

Si deseas leer el formato original ilustrado de La Emperatriz Divorciada, se encuentra disponible en la aplicación de Webtoon.

Reparto de La Emperatriz Divorciada:

  • Shin Min-a es Navier Ellie Trovi
  • Ju Ji-hoon es Emperador Sovieshu
  • Lee Jong-suk es Príncipe Heinley
  • Lee Se-young es Rashta

Tráiler de La Emperatriz Divorciada o The Remarried Empress:

A continuación, te compartimos el tráiler oficial doblado a español del k-drama La Emperatriz Divorciada, también conocido como The Remarried Empress, que fue publicado por Hulu Latinoamérica.

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