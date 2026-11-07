Karely Ruiz se despide de su hija previo al inicio de La Mansión VIP

La cuenta regresiva para el estreno de La Mansión VIP 2 ya comenzó y Karely Ruiz, una de las participantes más esperadas afina los últimos detalles antes de ingresar al reality.

La regiomontana, quien se convirtió en la primera habitante confirmada del programa creado por HotSpanish, compartió un emotivo momento con sus seguidores al despedirse de su hija antes de separarse de ella por varias semanas, dentro de la competencia que arrancará este domingo.

Entre lágrimas, Karely Ruiz se despide de su hija previo al inicio de La Mansión VIP

A través de sus redes sociales, la influencer Karely Ruiz publicó un video en el que aparece cargando y besando a su bebé mientras expresa lo difícil que le resultará alejarse de ella para participar en el programa La Mansión VIP.

“Un mes lejos de ti (si es que me hacen quedarme jaja). No sé cómo voy a acostumbrarme a no tenerte cerquita, a no llenarte de besos y abrazarte cada día. Me voy con el corazón hecho pedacitos, pero contando los días para volver a tus brazos”, escribió Karely junto al clip.

Karely Ruiz se despide de su hija antes de entrar a La Mansión VIP 2 ı Foto: Captura de pantalla IG karelyruiz

En el video, la creadora de contenido no puede contener las lágrimas mientras abraza a su hija. La pequeña también llora durante la despedida, lo que convierte la escena en uno de los momentos más conmovedores previos al arranque del reality.

La influencer reconoció que la separación será complicada, aunque dejó claro que su bebé es su mayor motivación. “Aunque esté lejos, una parte de mí siempre estará contigo y pues a darlooo todo!!!”, agregó en su mensaje.

Después de abrazar y besar a la bebé, Karely Ruiz la entrega a sus padres. En las imágenes también se aprecia la tristeza de sus familiares, quienes acompañan a la modelo momentos antes de su ingreso a La Mansión VIP.

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