Así es la lujosa casa de Karely Ruiz que intentaron robar | FOTOS

Karely Ruiz fue víctima de la delincuencia, ya que un grupo de sujetos armados se metieron a su casa para intentar robarla, aunque también en redes sociales se manejó una versión de que había sido un secuestro, pero las autoridades aclararon que fue un robo.

La madrugada de esta miércoles, Karely Ruiz llamó al 911 para pedir ayuda, luego de que sujetos armados se metieron a su casa por la ventana del balcón, los criminales golpearon a su esposo Jhon, quien defendió a su esposa de estos sujetos.

De acuerdo con la información de la Fiscalía de Nuevo León, fueron entre seis y siete hombres los que irrumpieron de manera violenta en la casa de la creadora de contenido.

Afirmó que se llevaron dinero, joyas y otros objetos y según los datos cerca de la casa de Karely aparecieron unas bolsas tiradas las cuales podrían pertenecer a la estrella de Internet.

¿Cómo es la casa de Karely Ruiz?

Karely Ruiz compró su casa en el 2023, la misma famosa lo anunció en sus redes sociales y hasta lo hizo con un chiste: “De puro andar en tang...” escribió la celebridad.

Fue a través de un video de TikTok en el que Karely Ruiz mostró algunos de los rincones de su lujosa casa.

Alberca de la casa de la influencer Karely Ruiz ı Foto: Redes sociales

La influencer mostró que su domicilio tenía alberca, una sala de cine y su habitación estaba toda cubierta con alfombra por lo que no dejaba entrar a nadie con zapatos.

Así luce el dormitorio de Karely Ruiz ı Foto: IG Karely Ruiz

Karely Ruiz también ha contado que su casa tiene su propio gimnasio, en el que la artista entrena diariamente y en el que se preparó para participar en sus peleas como en la de Supernova.

Karely Ruiz tiene gimnasio en su casa ı Foto: IG Karely Ruiz

La creadora de contenido también ha contado en entrevistas que en su casa tiene 3 autos de lujo: un Maserati, un Tesla y otra camioneta de la que no reveló la marca.

Asimismo, esta casa en la que se metieron a asalta es una de las 4 propiedades que poseé la celebridad de Internet. Una se la regaló a sus papás, en la otra no habita nadie y tiene un departamento que está ubicado en Playa del Carmen para vacacionar.

Casa de Karely Ruiz ı Foto: Redes sociales

Karely Ruiz presumió su casa en 2023 en redes sociales ı Foto: Redes sociales

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