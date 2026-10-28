¿Dónde está Natalia Rezende, la esposa de Cuauhtémoc Blanco?

Recientemente, Natalia Rezende Moreira se encuentra en el ojo del huracán, pues se aseguró que la esposa de Cuauhtémoc Blanco había sido detenida en el aeropuerto de Nueva York presuntamente por transportar una suma considerable de dinero en efectivo sin declarar.

Se presume que Natalia Rezende Moreira fue detenida por agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) en el aeropuerto de Nueva York, debido a que estaba trasladando dinero en efectivo que no había sido declarado.

Diversos medios señalaron que el monto que Rezende Moreira transportaba destinado a una donación con intenciones religiosas, y que se le decomisó dicho efectivo y se le revocó la visa después de la inspección.

¿Dónde está Natalia Rezende Moreira?

Pese a los señalamientos bajo los que se encuentra Natalia Rezende Moreira, el diputado federal, Cuauhtémoc Blanco, aseguró que todo se trataba de un asunto político.

Señaló que ninguna persona transportaría decenas de miles de dólares a Estados Unidos, por lo que consideró que las especulaciones sobre su esposa son “una estupidez, porque tú tienes un papel que te da migración. Si tú tienes más de 10 o 20 mil dólares, lo tienes que declarar”.

Blanco dijo que su esposa no fue detenida, que la información es falsa, y afirmó que se encuentra en su hogar con sus hijos, por lo que pidió que dejaran de difundir información en contra de Natalia Rezende Moreira.

Hasta el momento, las autoridades estadounidenses no han emitido información sobre la presunta detención de Natalia Rezende Moreira, por lo que la cantidad que supuestamente transportaba sin declarar es desconocida.

Con la “dulzura” que lo caracteriza, Cuauhtemoc Blanco enfurece contra la prensa en San Lázaro que lo cuestionó sobre la posible detención de su esposa. pic.twitter.com/7reuiE1gGC — Monica Garza (@monicagarzag) October 28, 2026

¿Quién es Natalia Rezende Moreira?

Natalia Rezende Moreira es una modelo de origen brasileño que se casó el 20 de junio de 2015 con Cuauhtémoc Blanco, con quien tiene tres hijos.

Cuando Blanco ocupó la gubernatura de Morelos, Rezende se convirtió en la presidenta honoraria en el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), cargo en el que permaneció hasta el 2024.

En su gestión se dedicó a fortalecer el Sistema DIF, implementar actividades, programas, asistencia social y apoyo a familias.

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