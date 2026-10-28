Avala Senado leyes de Ingresos y de Derechos

Con el voto de Morena y sus aliados, el Senado de la República aprobó sin cambios la Ley de Ingresos de la Federación y la Ley Federal de Derechos de 2027, y las turnó al Ejecutivo federal para su promulgación. Sin embargo, la Ley del Impuesto sobre la Renta (ISR) fue modificada, por lo que la minuta fue devuelta a la Cámara de Diputados.

La Ley de Ingresos fue avalada en lo general con 79 votos a favor de Morena, PVEM y el PT, mientras que PAN, PRI y MC sumaron 34 votos en contra. En lo particular, fue aprobada con 75 votos a favor, 34 en contra y cero abstenciones.

En cuanto a la Ley Federal de Derechos, el Senado la aprobó en lo general con 79 votos a favor y 34 en contra. Tras la aprobación inicial, quedaron registradas 15 reservas para su discusión, aunque se anticipó que no serían aceptadas.

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El Dato: El legislador Emmanuel Reyes advirtió que aplicar las mismas restricciones a toda la actividad económica podría generar consecuencias negativas para la competitividad.

La Ley de Ingresos busca captar 10 billones 636 mil 488 millones de pesos y autoriza un techo de endeudamiento interno neto de hasta 1.7 billones de pesos. La propuesta estima obtener alrededor de 6.26 billones de pesos mediante ingresos tributarios, principalmente por la recaudación del Impuesto Sobre la Renta (ISR) y el Impuesto al Valor Agregado (IVA).

La discusión del paquete económico confrontó durante más de seis horas a los legisladores del oficialismo con los de la oposición, sobre todo en torno al endeudamiento aprobado, ya que legisladores del PRI, PAN y MC insistieron en que se trata de un monto excesivo, al igual que el costo financiero de la deuda, estimado en 1.6 billones de pesos, advirtieron sobre los riesgos de aumentar los compromisos financieros del país y señalaron que el endeudamiento puede comprometer la sostenibilidad de las finanzas públicas si se utiliza para cubrir gastos corrientes y el pago de obligaciones anteriores.

Mientras el bloque oficialista defendió que la ley permitirá garantizar los recursos para los programas sociales y los proyectos de infraestructura sin crear nuevos impuestos, la oposición cuestionó el monto autorizado para contratar deuda.

El dictamen también mantiene cambios al programa de regularización fiscal, entre ellos la eliminación del límite de 300 millones de pesos para acceder a reducciones de multas y recargos por adeudos fiscales, una disposición que alcanza a grandes contribuyentes.

Junto con la Ley de Ingresos, el Senado aprobó modificaciones a la Ley Federal de Derechos y ajustes fiscales relacionados con el Régimen Simplificado de Confianza (Resico), dirigido a facilitar el cumplimiento de obligaciones tributarias de personas físicas y pequeños contribuyentes. Entre los cambios a los derechos se encuentra el incremento de la tarifa que pagan los visitantes extranjeros al ingresar a México, que pasará de 983 a mil 158 pesos, así como ajustes en los cobros por trámites sanitarios a cargo de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).

La última en ser aprobada fue la reforma a la Ley del ISR, que se aprobó con 75 votos a favor y 34 en contra. La modificación deja fuera a la industria automotriz terminal y a las gasolineras de un mecanismo de control de deducciones autorizadas y pérdidas fiscales, que tiene como límite 50 millones de pesos, al considerar que se trata de actividades que, por su naturaleza e importancia, requieren un tratamiento diferenciado.

Debido a esa modificación al artículo 78-E de la Ley del ISR, propuesta por el coordinador de Morena, Ignacio Mier, y el presidente de la Comisión de Economía, Emmanuel Reyes Carmona, la Cámara baja deberá ajustar dicha norma.