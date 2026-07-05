Manifestantes encaran a Cuauhtémoc Blanco en Periférico Sur y pintan su camioneta | VIDEO

Manifestantes encararon al diputado federal Cuauhtémoc Blanco Bravo, de Morena, cuando presuntamente se dirigía al partido entre las selecciones de México e Inglaterra en el Estadio Ciudad de México.

Los hechos ocurrieron sobre Periférico Sur, a la altura de la calle Zapote, durante una protesta convocada por la Asamblea Antimundialista y el pueblo de Santa Úrsula Coapa, de acuerdo con la Red Trinacional Antimundial (RETA).

En inmediaciones de la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH), un grupo de manifestantes increpó al exfutbolista, a quien calificaron como “asesino” por el homicidio del activista Samir Flores Soberanes, ocurrido el 20 de febrero de 2019 en Temoac, cuando Cuauhtémoc Blanco era gobernador de Morelos.

“Blanco asesino, ¡Samir vive!”, le espetó uno de los inconformes al legislador, quien devolvió una mirada indiferente para luego subir a una lujosa camioneta Cadillac Escalade, sin decir una palabra.

#CoberturaReta | Manifestantes increparon en Periférico Sur al ex gobernador y actual diputado de #Morena Cuauhtémoc Blanco, que se dirigía al estadio. Exigen justicia por el asesinato de Samir Flores Soberanes y por las acusaciones de violación que tiene el exfutbolista.



🧵👇🏼 pic.twitter.com/Kxxom0q3U6 — RETA | Red Trinacional Antimundial (@RetaAlMundial) July 5, 2026

En otro video difundido por RETA, es posible observar el momento en el que manifestantes realizaron pintas en la camioneta, que permanecía detenida sobre Periférico Sur.

En un momento, Cuauhtémoc Blanco descendió del vehículo para encarar a una de las personas que realizaba las pintas Posteriormente, otro ocupante de la camioneta bajó y comenzó a lanzar insultos contra los manifestantes; sin embargo, fue contenido por el propio exfutbolista mientras personal del gobierno de la Ciudad de México intervenía en la confrontación.

“¡Pinche corrupto!”, le gritó uno de los manifestantes. Después, mientras la camioneta emprendía la retirada en reversa, los asistentes corearon al unísono: “¡Asesino, asesino, asesino!”, consigna que también quedó plasmada con pintura en el vehículo.

Para salir del bloqueo sobre Periférico, Cuauhtémoc Blanco cruzó el camellón que divide los carriles laterales de los centrales, mientras algunos manifestantes lanzaban piedras contra el vehículo.

Grafitean y arrojan piedras a la camioneta donde iba el ex futbolista Cuauhtémoc Blanco pic.twitter.com/mSeQSXy32q — Hans Salazar 🇲🇽🇵🇸🇨🇺 (@Hans2412) July 5, 2026

También puedes leer:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr