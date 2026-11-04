¿Quiénes son los nominados de La Granja VIP hoy 4 de noviembre 2026?

Este miércoles 28 de octubre se dieron a conocer los nominados de La Granja VIP 2026, tras la salida de Pablo Montero que sorprendió a más de uno en el reality show y desbalanceó a los participantes.

La primera nominada de esta semana fue Bebeshita, seguida de Julio Camejo por haber perdido la prueba contra Mono Osuna el pasado martes.

¿Quiénes son los nominados de La Granja VIP?

Los nominados de esta semana en La Granja VIP son:

Julio Camejo

Daniela Alexis ‘La Bebeshita’

La tensión dentro de La Granja VIP ha alcanzado su punto más alto tras la reciente gala de eliminación del domingo, donde Pablo Montero se convirtió en el octavo eliminado del reality. Su salida dejó descolocado y visiblemente afectado al grupo de “Los Disfuncionales”, especialmente a Natalia Alcocer, quien es su novia.

A la par, las dinámicas de convivencia y las limitaciones severas en el presupuesto para la despensa han avivado nuevos roces por la comida entre peones y sobrevivientes, elevando la fricción en la casa-granja.

Los Disfuncionales el único contenido de la Granja. Los otros MUEBLAZOS.



Se nota que la producción no soporta porque lo cortaron. Contenido sin vulgaridades. #LaGranjaVIP @lagranjavipmx pic.twitter.com/d2NZqCZRaI — Izzy (@Izzy01189) November 4, 2026

Entre las jugadas decisivas para la gala de este miércoles 4 de noviembre destaca el triunfo de Mario “El Mono” Osuna en el Duelo de Nominación y la obtención de beneficios clave por parte de Natalia Alcocer, quien tiene en sus manos la “Calavera del Poder”.

Además, la dinámica de los deseos expuso opiniones cruzadas de los equipos que dejaron tambaleando acuerdos previos, mientras que figuras como Niurka Marcos y Fernando Lozada continúan moviendo sus piezas para arrastrar a sus rivales directos a la zona de riesgo.

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