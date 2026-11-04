¿Qué edad tiene el papá de Shakira, William Mebarak, y cuál es su estado de salud?

Recientemente la salud de William Mebarak, padre de Shakira, ha generado preocupación pues surgieron reportes que indicaban que el empresario tuvo una recaída médica. Incluso se reportó que la cantante tuvo que viajar a Colombia de emergencia para acompañar a su familia.

¿Quién es William Mebarak y que edad tiene?

William Mebarak Chadid, papá de Shakira, nació el 6 de septiembre de 1931 en Nueva York, EU, pero es de ascendencia libanesa. Actualmente tiene 95 años.

Con sólo cinco años migró a Colombia, donde desempeñó distintos oficios, entre ellos locutor de radio joyero, comerciante, visitador médico, agente de seguros, profesor de literatura y periodista.

Del mismo modo, trabajó como periodista en La Voz de Bogotá y La Emisora Nueva Granada, además de como colaborador en los periódicos El Correo de Medellín, Diario El Caribe y La Libertad. También fue columnista de EL HERALDO Colombia.

William Mebarak y Nidia del Carmen Ripoll Torrado, madre de Shakira, se conocieron en 1975, cuando ella trabajaba en la empresa de un amigo del escritor. La cantante de éxitos como “Antología” nació el 2 de febrero de 1977, cuando su padre tenía 46 años.

El papá de Shakira, William Mebarak, fue hospitalizado otra vez ı Foto: larazondemexico

¿Cuál es el estado de salud de William Mebarak, padre de Shakira?

Según informó el programa Al rojo vivo, de Telemundo, William Mebarack, padre de Shakira estaría internado en una clínica de Barranquilla tras sufrir una posible recaída.

El programa señaló: “Su viaje repentino a Colombia, según fuentes, podría ser por el estado de salud de su padre, que estaría pasando nuevamente por una recaída”.

Sin embargo, la emisora colombiana La FM aseguró que William Mebarak no se encuentra hospitalizado. “Este es un tema íntimo y de la familia. No está hospitalizado, él está en casa con su familia”, indicaron.

Hasta el momento, ni Shakira ni sus familiares han emitido un comunicado oficial sobre el estado actual del empresario.

En los últimos años el padre de la cantante de “Sorda, Ciega, Sordomuda” ha enfrentado varios problemas de salud y ha sido sometido a procedimientos médicos, entre ellos un tratamiento por hidrocefalia mediante una válvula cerebral, una neumonía y una isquemia que requirió cuidados intensivos.

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