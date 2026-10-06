Así fue el reencuentro de Shakira y Piqué en los juzgados de Barcelona por sus hijos | VIDEO

Shakira y Piqué se reencuentran en los juzgados por sus hijos

La cantante Shakira y su ex Piqué se reencontraron en la Ciudad de la Justicia de Barcelona para determinar el régimen de visitas de sus hijos.

Los dos famosos fueron captados al salir de la audiencia y abandonaron el lugar de manera separada, el primero en salir fue el exfutbolista quien se le puedo ver sonriente, con un gesto de felicidad que ha dejado entrever su satisfacción a su salida de los juzgados, luciendo un traje negro y una camisa blanca.

Después salió Shakira, quien lució un traje sastre en color blanco, la cantante estuvo acompañada de su hermano Tonino, que ha vuelto a ejercer de escolta y apoyo para la cantautora.

Así fue el reencuentro de Shakira con Gerard Piqué… ¡y no fue de lo más cordial! 😬🔥



El encuentro se llevó a cabo en los juzgados de Barcelona, luego de que la intérprete de “Día de Enero” solicitara una modificación al régimen de visitas de Piqué con sus hijos. 👀⚖️



La… pic.twitter.com/ZUmavVAVfx — Raul Gutierrez🇲🇽 (@Raulgutierrez) October 6, 2026

A las afueras del lugar había un grupo de fans esperando a Shakira, la cantante se acercó a ellos para saludarlos y firmarles rápidamente sus objetos de colección.

¿Qué se disputan Shakita y Piqué por sus hijos en Barcelona?

De acuerdo con la información lo que se buscaba es que los dos hijos de los famosos no viajarán tanto a Barcelona en los periodo de vacaciones cortas, sino que sea Piqué el que viaje a Miami a estar con ellos.

Como se sabe, Shakira y sus dos hijos se mudaron a Miami una vez que se separó de Piqué, la cantante se estableció en el mero centro de la industria de la música en Estados Unidos.

Si bien los niños is han viajado para estar con su papá a exfutbolista también se la ha visto visitar a sus hijos, ya que en el cierre del mundial 2026 él estuvo con los dos menores en el estadio viendo el show de clausura encabezado por Shakita.

La cantante ha contado que ella es muy estricta en la educación de sus hijos porque sus dos papás son figuras públicas, por lo que ella ha enseñado a sus hijos a no creer en nada de lo que se publica en las redes sociales.

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