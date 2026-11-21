Los personajes que conquistaron a millones en Wattpad llegan a la plataforma de Prime Video con Perfectos mentirosos, película española muy esperada por los fans del libro. Irene Balmes, Gleb Abrosimov, Pau Simon y Pablo Scapigliati visitaron México para presentar la adaptación de la novela de Alex Mírez, en un encuentro abierto al público en el que convivieron con seguidores que esperaban conocer a los actores detrás de Jude Derry y los hermanos Cash.

Durante el evento, el elenco habló sobre la influencia de la familia en la personalidad, las relaciones entre hermanos y el proceso de construcción de sus personajes. También resaltaron el peso que tiene el entorno familiar en las decisiones de la gente, un aspecto central en la historia.

“Creo que todos somos quienes somos por nuestra familia. Es típico que critiques a alguien y al final lo justificas por la familia que tiene; también pareciera que ahora hay más libertad que antes porque la familia tiene menos peso, y algunos círculos sociales, sea la escuela o amigos, pueden quitarte lo que te ha enseñado la familia”, expresó la actriz Irene Balmes, protagonista de la película.

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El Dato: La película Perfectos mentirosos está disponible en exclusiva por Prime Video desde el 20 de noviembre.

Pablo Scapigliati, quien da vida a Aleixandre Cash, explicó que los ensayos fueron fundamentales para encontrar la personalidad de los tres hermanos y establecer sus diferencias. “Con los ensayos aprendimos mucho sobre cuáles expresiones faciales revelan cuándo es la real y cuándo no. A partir de los ensayos grupales, leyendo el guion y haciendo apuntes en escena lo fui descubriendo; me cuesta identificarlo porque grababa todos los días y llegó un punto en el que podía entrar en personaje muy fácilmente a pesar de ser muy diferente a mí”, compartió.

El actor también relató que parte del trabajo consistió en simular sesiones de terapia familiar junto a Pau Simon y Gleb Abrosimov, ejercicios que les permitieron explorar las tensiones y complicidades entre los personajes.

“Conecto mucho con Aleix, siempre procura que no haya conflicto, es muy social y procura que todos estén pasando un buen momento”, agregó.

Por su parte, Pau Simon, quien interpreta a Adrik Cash, habló sobre la importancia de comprender el universo en el que se desarrolla la cinta para construir a su personaje. “Para mí fue importante entender la energía de Adrik y del universo de Tagus, entendiendo la potencia de esa universidad lo entiendes a él, además del guion, las indicaciones del director Jesús Colmenar y el libro de Alex Mírez en que se basa la película.”

El actor también se refirió a las diferencias entre la novela y su adaptación cinematográfica: “No leímos el libro porque el guion es el guion y el libro es el libro. Aunque refleja a los personajes en el texto, hay cosas distintas, en el libro ocurren muchas cosas. El formato es distinto, en lo escrito te puedes expandir más, en el texto hay algo muy ficticio, casi divino de la representación de estos tres hermanos Cash, aquí es un ambiente más natural”.

La película cuenta la historia de Jude, quien llega a la exclusiva universidad Tagus con una identidad oculta y un objetivo: descubrir quién estuvo detrás de la muerte de su hermano. Para conseguirlo se acerca a los Cash, una familia de poderosos herederos integrada por Aegan, Adrik y Aleixandre. Sin embargo, lo que comienza como una investigación termina involucrándola en una red de atracción, engaños y secretos familiares.

El actor Gleb Abrosimov interpreta a Aegan, el hermano mayor; Pau Simon da vida a Adrik y Pablo Scapigliati encarna a Aleixandre. Se suman Asier Etxeandia e Irene Ferreiro.

Dirigida por Jesús Colmenar, realizador de La casa de papel, la cinta Perfectos mentirosos fue escrita por Ángela Armero y el propio director. La producción está a cargo de Federation SPP Productions.