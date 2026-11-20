La Bomba de Tiempo celebra sus 20 años de historia y por primera vez, llegan a México para formar parte del Tecate Comuna y presentarse en el Foro La Paz. En entrevista con La Razón, el percusionista y director Gabriel Spiller ha reflexionado sobre la evolución de la banda a través de los años.

“Si alguien nos vio hace 7 años, por ejemplo, se va a encontrar con otra forma de show para mí mucho más dinámica. Seguimos manteniendo la esencia del grupo, esa energía que sucede con los tambores, esa especie de rave en vivo, tracción a sangre, decimos”, reflexionó sobre cómo son sus presentaciones hoy en día. “Lo que pasa ahora con cuando alguien ve la bomba es más fuerte, es como que las piernas se te empiezan a mover”, celebró entre risas.

En ese sentido, el músico aseguró que a través del tiempo, han incluído diferentes instrumentos como máquinas, en algunas secciones, solos de trompeta y hasta el uso de un EWI (Instrumento de Viento Electrónico, por sus siglas en inglés) . Esto se suma a un cuidado a “no repetirse”, por la particular estructura del proyecto.

La Bomba de Tiempo es una banda en vivo que se comunica a través de un lenguaje de señas especial. “No es completamente libre, tenemos unas 70 señas que interactúan entre sí, es decir que en realidad son muchísimas más”, agregó.

Sobre este lenguaje, Spiller apuntó que en un inicio, se incluyeron varios sistemas de señas que ya funcionaban con Bach Morri, Frank Zappa y señas orquestales, pero uno de los fundadores del proyecto, Santiago Vázquez, le agregó algunas propias. “El grupo fue el propio laboratorio de eso. Seguimos avanzando y viendo cómo interactuaban”, contó.

“Al principio mi sensación es que estábamos demasiado atados a lo que pasaba con las señas y tienen un delay, entre que vos mostrás a alguien qué querés hacer, la persona lo lee y lo ejecuta, siempre pasa un momento”, explicó, “lo que fuimos haciendo con los años es que muchas de esas cosas que escribimos o marcamos tengan sistemas por default, es decir, que que son más abiertos y permiten que la música se mueva más rápido y en forma más energética”, declaró.

La Bomba de Tiempo debuta en México con el Tecate Comuna y el Foro La Paz ı Foto: @Anabela Gilardone

El director también destacó las raíces de los artistas y sus bagajes musicales, desde ritmos afroperuanos, música clásica, contemporánea y más. “Somos varios directores, creo que ocho a esta altura, y cada uno trae su impronta”. Además, destacó los ritmos asociados con México, antes de su llegada al país: “Tenemos algunas señas que hacen acordar a los corridos mexicanos”, contó.

Sobre su llegada a tierras aztecas, el músico aseguró que poder visitar el país era algo que varios ya esperaban desde hace tiempo. “Creemos que puede funcionar muy bien con su idiosincrasia, van a ser dos shows muy buenos. Además, tocamos con muchos artistas mexicanos, ya tenemos un un link”, dijo en referencia a artistas como Julieta Venegas, Natalia Lafourcade y Café Tacvba, a quienes han acompañado sobre el escenario en el pasado.

Sobre la diferencia entre tocar para un festival del tamaño del Tecate Comuna y presentarse en el Foro La Paz, con una capacidad de entre 200 y 350 personas. “El formato más pequeño hace que la gente esté más cerca del músico, ve más los gestos, la historia que se arma entre los músicos que se miran para elegir qué tocar y cuando estás en un lugar muy grande, estás con tanta gente en una sintonía muy parecida porque te está golpeando la misma música”, expresó.

La Bomba de Tiempo se presentará el próximo 27 de noviembre en Foro La Paz como parte de su Gira 20 años y al día siguiente, el 28 de noviembre, estarán en el Tecate Comuna en Puebla, dos presentaciones que marcan su debut presencial en México.

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