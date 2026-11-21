En 16 ediciones del Corona Capital, había una banda que faltaba. Anoche, Gorillaz debutó en este encuentro y lo hizo por la puerta grande, con The Mountain, el álbum con el que Demon Albarn hizo un viaje introspectivo por varios destinos del mundo tras la muerte de su padre, dando como resultado un recorrido musical por diversos géneros y con letras entrañables, que regalaron al público una experiencia inolvidable.

Desde la tarde, gran parte del público lucía playeras o sudaderas de la banda, sin duda era la más esperada, por eso en cuanto apareció, los gritos resonaron en todo el Autódromo Hermanos Rodríguez, en la Ciudad de México.

Lauren Mayberry, vocalista de Chvrches, anoche ı Foto: Álvaro Paulín|La Razón y Especial

Y cuando se escuchó la flauta del inicio de la canción “The Mountain” hubo un silencio casi ritual, mientras se proyectaba el video con el que la banda hizo su versión de El libro de la selva. Había emoción, pero se trataba de dejarse llevar por este viaje espiritual.

El Dato: Este sábado el cartel incluye a The Offspring, Pierce The Veil y Mother Mother; y el domingo The Strokes, The Black Crowes, Johnny Marr y Manic Street Preachers.

Después siguió “The Happy Dictator” y ahí llegó el momento de manifestar todo tipo de emoción, mientras Demon Albarn, con un atuendo militar, cantaba. Al cierre de esta edición, aún se esperaba una espectacular noche con Gorillaz.

El cantante Luke Pritchard de The Kooks ı Foto: Álvaro Paulín|La Razón y Especial

Una de las primeras bandas estelares en pisar el escenario Corona fue la banda escocesa Chvrches, que hizo que los fans levantaran las manos y bailaran.

Entre luces de color rojo, la voz de Lauren Mayberry sonó con potencia en el tema “Rose”, el sencillo que lanzó la agrupación recientemente. Y antes de cantar uno de sus clásicos, la vocalista compartió que estaban contentos de regresar al Corona Capital, porque el público siempre ha sido amable con ellos.

72 Mil 344 personas, el aforo del viernes en el Corona Capital

La artista irlandesa Cmat durante su show ı Foto: Álvaro Paulín|La Razón y Especial

También quiso que el festival escuchara un tema del disco que lanzarán en 2027, All The King’s Men. Al sonar “Evil”, el público acompañó con aplausos.

La voz de Lauren Mayberry, a través de cada una de las canciones, fue como un “milagro”, ante el auge del autotune. Entre delicada y feroz, le permitía pasar del rock al pop.

Después, tomó el escenario Doritos la banda The Kooks, que, entre los precisos y certeros riffs, la virtuosidad en el bajo y los golpes en la batería regaló el momento indie de la noche que comenzaba a caer. Y no sólo eso, trajo nostalgia con la canción “Naive”, de su primer álbum, Inside In / Inside Out, que por cierto este año cumplió dos décadas.

Durand Jones & The Indications debutó ayer, en México ı Foto: Álvaro Paulín|La Razón y Especial

En este tema destacó el sonido de la guitarra acústica y la voz de Luke Pritchard, casi a capela al final.

Uno de los instantes más entrañables fue cuando Pritchard, tocando el piano, cantó “Kids”, con el que la banda reivindicó el sonido crudo de las guitarras eléctricas. Varios asistentes encendieron las lámparas de sus celulares. También sonó “Junk of the Hearth (Happy)”, uno de sus temas más queridos y positivos.

Mientras tanto, en el mismo horario, pero en el escenario Corona Cero, Cmat presentó una propuesta cautivadora: teclados, violín, batería, guitarra y bajo. Una de las canciones que interpretó fue “I Wanna Be a Cowboy, Baby!”.

El rapero sueco Yung Lean también se presentó el viernes ı Foto: Álvaro Paulín|La Razón y Especial

Y se despidió con “Stay For Something”, tema en el que pidió gritar la estrofa “Just Can’t Do It”. En ese momento, el tecladista sorprendió cuando, al mismo tiempo que tocaba, subió su pierna como si estuviera en una clase de ballet. Y la cantante hizo lo suyo al bajar del escenario para cantar de cerca a sus fans.

No fue la presentación más concurrida, pero sí de las que tuvo mayor entrega de los asistentes, demostrando que a veces no se necesita un público masivo para llegar a lo más alto.

Después, en el escenario Nivea, desde el primer minuto Durand Jones & The Indications encendió el ambiente con su soul retro y R&B contemporáneo.

La privilegiada voz del artista Durand Jones hizo enseguida match con los presentes, al igual que su talento en el baile. No fue el único que embelesó durante su show; también lo hicieron el saxofón y la trompeta, que muchas veces fueron protagonistas.

Su debut en el país fue exitoso; así lo constató el nutrido público y la entrega de los asistentes en cada canción. “Estamos muy emocionados de estar en México”, expresó el baterista Aaron Frazer.

Fue así como terminó la primera jornada del Corona Capital, que hoy tendrá como estelar Twenty One Pilots.