Maluma y Shakira cantan juntos en Madrid; así fue su candente encuentro | VIDEO

Maluma sorprendió al aparecer este domingo en la penúltima fecha de la residencia de Shakira en Madrid. El reguetonero fue invitado a la velada para interpretar las canciones que tiene en colaboración con la barranquillera.

De este modo, los famosos interpretaron juntos las canciones ‘Chantaje’ y ‘Agua’, siendo la última su mas reciente colaboración que cantaron en vivo por primera vez en la capital del país.

El momento se vivió en Macondo Park, un espacio creado por el equipo de Shakira para que se llevaran a cabo los 13 conciertos de la famosa en Madrid, donde ha sido acompañada por diversas personalidades destacadas de la industria musical internacional.

En ese sentido, la famosa invitó al escenario a personalidades como Dua Lipa, Laura Pausini o Alejandro Sanz. Asimismo, ella misma confirmó que Maluma regresaría a la fecha final de su concierto en la ciudad española.

Maluma y Shakira cantan juntos en Madrid

La intervención del ‘Pretty boy, dirty boy’ comenzó entre luces rojas con la canción ‘Chantaje’, un tema lanzado en 2016 que permaneció 11 semanas en el primer lugar de la lista Hot Latin Songs de Billboard.

Tras esto, los famosos interpretaron juntos el tema ‘AGUA’, sencillo con toques de merengue estrenado el 17 de septiembre, acumula más de 15 millones de reproducciones en Spotify.

¡Sorpresa total! 🎉🎶



🕺Maluma se unió a Shakira en su penúltimo concierto en Madrid, España, para interpretar juntos, por primera vez en vivo, su éxito "Agua".



👑El público del Iberdrola Music quedó completamente en shock cuando el 'Pretty Boy' saltó al escenario junto a la… pic.twitter.com/LLQ5iTXAEc — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) October 11, 2026

El momento causó furor en redes sociales, quienes recuerdan las épicas colaboraciones que han existido entre los colombianos en el pasado y en la actualidad. Te dejamos algunas reacciones:

“Yo me pregunto como aguantará los celos la mujer de Maluma”.

“Qué lindos se ven los dos, él muy bien vestido y ella muy linda con ese conjunto”.

“Me gusta la química de ellos”.

“El duo dorado y triunfador del país de la belleza”

“Se robaron el show con AGUA”.

“Qué sensualidad”.

“Maluma baila rico”.

Aparte del artista antioqueño, en el show de este lunes, que sería el número 13 de la residencia, al escenario de Shakira subirán el barranquillero Beéle y el cantante español Dani Martín.

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