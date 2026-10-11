Loreto Peralta dice que no es celosa con Paco Amoroso y la tunden: ‘La está pasando fatal’ | VIDEO

Loreto Peralta dice que no es celosa con Paco Amoroso y la tunden

Loreto Peralta ha vuelto a dar de qué hablar en una reciente entrevista por su película ‘Un mal partido’, donde habló brevemente sobre su relación con el cantante Paco Amoroso, la cual ha desatado críticas en el pasado.

Y es que desde que comenzó el romance, en redes sociales dudan sobre si la relación entre el cantante y la modelo es beneficiosa para ambas partes, ya que algunos aseguraban que la famosa ha decaído desde que está con él.

Loreto Peralta acompañó a Paco Amoroso en su cumpleaños con una escapada a la playa llena de momentos especiales. ☀️❤️ ¿Te gusta cómo se ven juntos? ✨



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Loreto Peralta habla de su relación con Paco Amoroso

Durante una reciente entrevista, Loreto Peralta fue cuestionada sobre si ella se considera o no un buen partido, ante lo que ella aseguró que sí porque su seguridad evita que pueda tener celos.

“Genuinamente soy tan segura de mi misma que no soy celosa en una relación”, comenzó la artista mexicana sobre una característica positiva de ella, “sé que soy un buen partido y que soy muy segura, no siento que en una relación proyete inseguridad”, agregó.

Después de esto, habló directamente sobre su actual novio, Paco Amoroso. “Siento que dejo a mi pareja ser bastante libre y sé que yo solo estoy ahí como para aportarle felicidad ¿no? y casi que ser un lugar seguro“, declaró ella sobre su dinámica romántica.

“Entiendo que como seres humanos y en pareja especialmente, es muy fácil equivocarse o que se malentienda y luego como nos toca hoy que mucho de la comunicación es a través de mensajes que rápidamente uno se puede proyectar y leer una cosa mal”, dijo.

"Buen partido":

Porque la novia de Paco Amoroso, Loreto Peralta, dijo que no es celosa y que lo deja ser bastante libre pic.twitter.com/79gvN5spZQ — Es tendencia en 𝕏 (@EsTendenciaEnX) October 11, 2026

Finalmente, la joven expresó que ella no suele insistir en peleas o situaciones que puedan ser consecuencia de fallos en la comunicación: “Como que yo soy muy dispuesta a dejar las cosas pasar y fluir”, concluyó Loreto.

Estas declarciones llamaron la atención porque en las mismas, Loreto Peralta no parece del todo convencida de lo que dice, según el público. También señalan que parece nerviosa y tiene una apariencia inquietante que conectan con su relación actual.

Te dejamos algunas reacciones:

“Demasiada vuelta para hablarnos de que es muy “segura” y que aporta “felicidad” a la relación".

“Es una excelente manera de naturalizar que tu novio se agarre todo lo que tenga agujero”.

“Bien dicen que existe la mala mano en una relación”.

“Uff. Pobrecita, se nota que la está pasando fatal. Se ve aterrada, no sabe que decir y lo que dice tiene tono interrogativo”.

“Está apagada”.

“Relaciones abiertas be like”.

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