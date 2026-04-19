Critican a Loreto Peralta por su VIDEO con canción explícita de Ca7riel y Paco Amoroso

Loreto Peralta se encuentra en medio de la polémica después de que publicó un polémico video en el que podemos ver a la modelo haciendo lip sync con la canción ‘Ay Ay Ay’ de Ca7riel y Paco Amoroso, que se hizo viral por ser muy explícita.

La canción de Ca7riel y Paco Amoroso habla sobre una persona con la que se mantienen excelentes relaciones sexuales. La parte que se hizo viral fue la del supuesto novio de Loreto Peralta, Paco, en la que habla de manera muy directa del acto íntimo.

La parte viral dice: "Está rica y no me aburro de hacerle el amor. Se rompió el frenillo, pero no sentí dolor (Auch). Si no penetro su burra, me sale un tumor. Le hago “brr” en la brr y ella se traga el yogurt", es lo que canta el famoso.

Por la estrofa y quien la canta, el público se comenzó a preguntar si la misma estaba escrita para la modelo mexicana, donde muchos comenzaron a criticar que esto fuera así.

Después de un tiempo de rumores, Loreto apareció en redes sociales y decidió publicar un video en la que canta en el carro la parte viral de la canción. En el video, la podemos ver riéndose y asintiendo, dejando ver que el tema no le molesta para nada.

Rápidamente, en redes sociales comenzaron a haber fuertes comentarios sobre la publicación, pues muchos entendieron que ella estaba admitiendo que el tema era para ella y les parecía excesiva la letra.

Incluso, criticaron que decidiera ser pareja de Paco Amoroso, ya que consideran que no es tan atractivo para ella. Sin embargo, muchos también salieron a defender a la joven, al señalar que no le debe al público ninguna decisión y que las críticas vienen de expectativas ajenas.

Algunos comentarios fueron:

“No mam** Loreto”.

“Todavía dice que sí le gusta”.

“Oye y qué dice tu mamá”.

“La inalcanzable se volvió alcanzable”.

“Abro debate, ¿ustedes creen que está bien que critiquemos las acciones de las demás personas, solo por qué no van con nuestra percepción que teníamos sobre ellos?"

Sin embargo, Loreto Peralta reaccionó a las declaraciones del público con un segundo video con el texto “en fin, la gente siempre encontrará algo que criticar”, dejando ver que no le importa la opinión de los demás.