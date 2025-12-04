Los argentinos Ca7riel y Paco Amoroso han destacado en la escena musical actual, sobre todo tras su participación en Tiny Desk en octubre del año pasado. El dúo cosecha triunfos y continúa conquistado al público con giras internacionales y reconocimientos en los Premios Grammy Latinos.

En el plano personal, mientras Ca7riel sostiene una relación con Chita desde hace cinco años, su compañero, cuyo nombre real es Ulises Guerriero, podría estar iniciando un nuevo romance en México.

Recientemente y tras varios meses de finalizar su relación con la directora de arte Valentina Luppino, Paco Amoroso fue captado con una la actriz mexicana Loreto Peralta disfrutando de un paseo por las calles de la Ciudad de México. Lo que más llama la atención es que no es la primera vez que se les ve juntos. Te contamos qué puede estar pasando entre los dos famosos.

Paco Amoroso y Loreto Peralta fueron vistos juntos, ¿son novios? | VIDEO

Los rumores de romance en torno a Loreto Peralta y Paco Amoroso han vuelto a encenderse luego de que fueran vistos juntos ayer en la colonia Roma, uno de los puntos más concurridos y bohemios de la Ciudad de México.

La aparición de ambos no pasó desapercibida, pues, aunque ya habían sido vistos juntos, esta ocasión se trata de la primera vez en meses que se les observa compartiendo tiempo en público.

Durante el verano, Loreto Peralta, de 21 años, y Paco Amoroso, de 30, ya habían sido captados en distintos conciertos y paseos por la CDMX, lo que alimentó las versiones de un posible vínculo sentimental. Sin embargo, tras un periodo de ausencia en el ojo público, su reencuentro ha despertado aún más curiosidad entre seguidores y medios de comunicación.

Pese a todos los rumores e indicios, ni la actriz de No se aceptan devoluciones, ni el cantante argentino han hecho declaraciones al respecto. Varios usuarios de redes sociales aseguran que entre los famosos no hay más que una amistad, pues no se han mostrado acaramelados ni muy afectuosos en público.

¿Amor o amistad? 😍💬 Vuelven los rumores sobre Loreto Peralta y Paco Amoroso tras ser vistos juntos en la colonia Roma. Este verano también se les vio en conciertos y paseos por CDMX, tras varios meses sin aparecer juntos en público, su reencuentro ha despertado todo tipo de… pic.twitter.com/U3EVqLaHT8 — La Razón de México (@LaRazon_mx) December 4, 2025

¿Paco Amoroso tiene novia?

Hasta principios de este año, se sabía que Paco Amoroso tenía una relación con la directora de arte Valentina Luppino, quien trabajó en la producción de videos de artistas como Nathy Peluso, Úrsula Corberó, Trueno, Paulo Londra, Wos, así como con el propio Paco Amoroso y Ca7riel.

Sin embargo, este romance terminó. Actualmente se desconoce si el cantante argentino de 30 años está saliendo en plan romántico o si tiene una relación con la actriz y modelo Loreto Peralta.