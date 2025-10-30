Nathy Peluso, versatilidad y power en el Pepsi Center

Luego de su primera visita a la Ciudad de México, la artista argentina Nathy Peluso trajo nuevamente su Grasa Tour, gracias a la popularidad que ha tenido entre el público mexicano, pero para esta ocasión se reencontró con sus seguidores en un recinto más pequeño, el Pepsi Center, donde reunió a más de seis mil personas.

“Gracias por todo, mi México querido, espero que estén gozando. Estoy muy feliz de regresar al lugar que acogió al Grasa Tour en su inicio. Esto es mágico. Gracias por venir, por verme, por apoyarme, seguirme desde siempre. Yo siempre estaré para ustedes”, declaró la cantante, quien la noche del martes se acompañó de sus músicos y cinco bailarines.

El Tip: La gira de la cantante argentina se desprende de su disco de 2024, Grasa, en el que incluyó diversos géneros, entre estos, rap, baladas y ritmos tropicales.

Para este regreso a la CDMX sonaron canciones como “Corleone”, su rap “Aprender a amar”, “Legendario” y “Business Woman”, que fueron aclamadas y bailadas por el público.

Al grito de “quiero que sientan la salsa”, invitó a sus seguidores a bailar más cuando sonaron “La Presa”, “Mafiosa” y “Puro veneno”.

En esta parte del show llegó el único invitado de la noche: Beto Montenegro, vocalista de Rawayana, quien interpretó a dueto la canción “Malportada”.

Para la segunda sección del concierto se escucharon canciones más atrevidas, como “Todo roto”, “Bizarrap Session. Vol. 36”, “Sana sana” e “Ideas radicales”.

Como parte de esta sección, la vocalista dedicó a su público “El día que perdí mi juventud”, asegurando que este tema le “ayudó a superar un mal día”, así que deseó que éste los impulsara a ser más fuertes. “Les deseo que cumplan sus sueños y que esto les ayude”, compartió.