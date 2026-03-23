Ca7riel y Paco Amoroso en México: Fechas, lugar, preventa y boletos para sus conciertos

Ca7riel y Paco Amoroso revelaron las fechas para su nueva gira global, después del lanzamiento de su álbum ‘Free Spirits’, el cual cuenta con colaboraciones con personalidades como Jack Black, Sting y Anderson Paak, entre otros.

Fue a través de su cuenta de Instagram que Ca7riel y Paco Amoroso publicaron un video en el que hablan del éxito de su anterior trabajo discográfico y como su nuevo concepto los lleva a referencias a la espiritualidad y la sanación.

“El año pasado vivimos las experiencias más locas nuestras vidas. Viajamos por el mundo tocando en ciudades que jamás hubiéramos pensado conocer“, escribieron en la descripción del video.

Además, se sinceraron sobre la ambiciosa gira con la que llevarán su explosivo show en vivo a recintos emblemáticos como Red Rocks Amphitheatre, Radio City Music Hall, The Greek Theatre en Los Ángeles, O2 Academy Brixton en Londres y Movistar Arena en Madrid.

“Es la primera vez en la que nos embarcamos en una gira tan grande. Completamente propia, tocando en muchos de los teatros y arenas más emblemáticos del mundo. Estamos ensayando mucho y todo está sonando increíble. disfrutando las canciones nuevas que son las mejores que hicimos”, reflexionaron.

Fechas de los conciertos de Ca7riel y Paco Amoroso en México

Para México, hay un total de siete fechas para ver a las estrellas de la música, aunque se desconoce si podrían llegar a abrirse nuevas fechas próximamente. Te dejamos las fechas y recintos en los que se llevarán a cabo las presentaciones:

Julio 31- Auditorio Banamex, Monterrey

Agosto 2- Auditorio Telmex, Guadalajara

Agosto 4- Auditorio Josefa Ortiz de Domínguez, Querétaro

Agosto 6 y 7- Palacio de los Deportes, CDMX

Agosto 9- Audiorio GNP, Puebla

Agosto 12- Foro GNP. Mérida

Preventa y boletos

Las entradas estarán disponibles a partir del martes 24 de marzo mediante preventas. Para Mexico, la Preventa Banamex sera el 26 de Marzo a las 11am. La venta general inicia el viernes 27 de marzo a las 11 a.m. hora local. Todas las entradas estarán disponibles en ca7rielpacoamoroso.com.

Cabe mencionar que la gira ofrecerá un paquete y experiencia VIP que incluye boleto de admisión general con acceso prioritario a la pista o asiento premium reservado, artículos exclusivos de merch VIP, entrada anticipada al recinto y más.

Hasta el momento, se desconocen cuáles serán los precios para ver a Ca7riel y Paco Amoroso en vivo en su paso por México con la gira Free Spirits.