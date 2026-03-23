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Ca7riel y Paco Amoroso en México: Fechas, lugar, preventa y boletos para sus conciertos

El anuncio de su gira global llega después del lanzamiento de su más reciente álbum, ‘Free Spirits’

Ca7riel y Paco Amoroso en México
Ca7riel y Paco Amoroso en México Foto: Especial
Por:
Mariana Garibay

Ca7riel y Paco Amoroso revelaron las fechas para su nueva gira global, después del lanzamiento de su álbum ‘Free Spirits’, el cual cuenta con colaboraciones con personalidades como Jack Black, Sting y Anderson Paak, entre otros.

Fue a través de su cuenta de Instagram que Ca7riel y Paco Amoroso publicaron un video en el que hablan del éxito de su anterior trabajo discográfico y como su nuevo concepto los lleva a referencias a la espiritualidad y la sanación.

“El año pasado vivimos las experiencias más locas nuestras vidas. Viajamos por el mundo tocando en ciudades que jamás hubiéramos pensado conocer“, escribieron en la descripción del video.

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Además, se sinceraron sobre la ambiciosa gira con la que llevarán su explosivo show en vivo a recintos emblemáticos como Red Rocks Amphitheatre, Radio City Music Hall, The Greek Theatre en Los Ángeles, O2 Academy Brixton en Londres y Movistar Arena en Madrid.

“Es la primera vez en la que nos embarcamos en una gira tan grande. Completamente propia, tocando en muchos de los teatros y arenas más emblemáticos del mundo. Estamos ensayando mucho y todo está sonando increíble. disfrutando las canciones nuevas que son las mejores que hicimos”, reflexionaron.

Fechas de los conciertos de Ca7riel y Paco Amoroso en México

Para México, hay un total de siete fechas para ver a las estrellas de la música, aunque se desconoce si podrían llegar a abrirse nuevas fechas próximamente. Te dejamos las fechas y recintos en los que se llevarán a cabo las presentaciones:

  • Julio 31- Auditorio Banamex, Monterrey
  • Agosto 2- Auditorio Telmex, Guadalajara
  • Agosto 4- Auditorio Josefa Ortiz de Domínguez, Querétaro
  • Agosto 6 y 7- Palacio de los Deportes, CDMX
  • Agosto 9- Audiorio GNP, Puebla
  • Agosto 12- Foro GNP. Mérida

Preventa y boletos

Las entradas estarán disponibles a partir del martes 24 de marzo mediante preventas. Para Mexico, la Preventa Banamex sera el 26 de Marzo a las 11am. La venta general inicia el viernes 27 de marzo a las 11 a.m. hora local. Todas las entradas estarán disponibles en ca7rielpacoamoroso.com.

Cabe mencionar que la gira ofrecerá un paquete y experiencia VIP que incluye boleto de admisión general con acceso prioritario a la pista o asiento premium reservado, artículos exclusivos de merch VIP, entrada anticipada al recinto y más.

Hasta el momento, se desconocen cuáles serán los precios para ver a Ca7riel y Paco Amoroso en vivo en su paso por México con la gira Free Spirits.

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