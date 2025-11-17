CA7RIEL & Paco Amoroso son detenidos por el FBI por grabar VIDEO

CA7RIEL & Paco Amoroso fueron detenidos por el FBI tras grabar un video en un avión. Los ganadores del Latin Grammy decidieron sorprender a sus seguidores y grabar su nuevo video ‘Chapulín’ en pleno vuelo, algo que no les gustó a los encargados del mismo.

A través de redes sociales, CA7RIEL & Paco Amoroso compartieron el adelanto en redes sociales donde podemos ver a los artistas en Las Vegas y también durante el vuelo, donde aparecen saltando en el pasillo y recargados en sus asientos.

El momento causó la incomodidad de algunos pasajeros, aunque otros se mostraron interesados por el momento. La escena se volvió incómoda cuando sin querer se acercaron de más a una azafata que les gritó “no me toques” en español.

Además, se dice que los famosos tampoco acataron las indicaciones de la azafata cuando les pidió que tomaran sus asientos. Cabe mencionar que no es considerado adecuado que al viajar en un avión, te mantengas fuera del asiento.

Se dice que este habría sido el motivo por el que se inicio un informe de la tripulación, por lo que al arribar a su destino, los artistas junto con su equipo fueron recibidos por el FBI, que los detuvo.

Rápidamente se hizo viral en redes sociales el video donde los artistas argentinos aparecen en la sala de embarque mientras son interrogados por el personal del FMI de los Estados Unidos, donde cuatro miembros de seguridad les cierran el paso.

Los uniformados conversan con quien parece ser uno de los miembros del equipo de los músicos, quienes se limitan a mantenerse con sus maletas en mano y una expresión seria mientras que se desarrollan los hechos.

Tras unos momento de tensión, ambos pudieron seguir con su ingreso a la ciudad, ya con la crisis resuelta. Esto ocurrió a un par de días del triunfo de los intérpretes de ‘El Día del Amigo’ en los Latin Grammy 2025.

El videoclip de su EP, Papota, recibió dos galardones por Mejor Video Musical Versión Corta y Mejor Video Musical Versión Larga. También se llevaron el premio a Mejor Canción Pop, Mejor Canción Alternativa y Mejor Álbum de Música Alternativa.

“Quiero agradecerle a mi hermano Catriel, mi amigo. S 50:20, a todo nuestro equipo, a nuestros músicos, a mi mamá”, expresó Paco. “Yo empecé a cantar a los veinticinco años, así que nunca es tarde. Si quieren hacer algo, arranquen. Hoy nos toca disfrutar”, completó.