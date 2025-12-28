Tunden a Loreto Peralta por VIDEO donde dice que no le gusta el reguetón y ella responde

Tunden a Loreto Peralta por decir que no le gusta el reguetón y ella responde

A través de redes sociales, ha comenzado a circular un video en el que podemos ver una entrevista de Loreto Peralta donde ella admite que no le gusta el reguetón, lo que ha cobrado relevancia después de que la famosa fue invitada a La Casita en uno de los conciertos de Bad Bunny.

Y es que la semana pasada, Loreto Peralta fue una de las artistas y personalidades que cobró viralidad por haber tenido una interacción con Bad Bunny durante su concierto, con una toma donde el punto es enfocar a una chica con el cantante en una vibra de coqueteo o simple complicidad.

Critican a Loreto Peralta y ella responde

En redes sociales, varios usuarios han replicado videos en los que muestran una breve declaraciones de Loreto, donde ella dice que simplemente no disfruta del género del reguetón.

En la entrevista, ella comenta “nunca me vas a ver escuchando reguetón... No puedo, ja”, dice con naturalidad. Después, los usuarios anexaron el clip breve con el video actual de ella en el concierto de Bad Bunny.

Si bien muchos mostraron sorpresa por el momento y algunos se burlaron de las declaraciones, la joven no dudó en salir a hablar respecto a la situación, al aclarar que ha pasado bastante tiempo desde que dijo eso.

“Mi yo de hoy y mi yo de hace 6 años no se ubican”, expresó ella mostrando una actitud serena que la ha caracterizado a través de los años y la ha colocado como una personalidad que logra mantenerse alejada de las polémicas la mayor parte del tiempo.

Ante las críticas, en redes sociales destacaron que los gustos de las personas cambian a través del tiempo, por lo que invalidaron los señalamientos contra Loreto Peralta por criticar el reguetón. Te dejamos algunas reacciones: